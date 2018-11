Virtual Insanity – Performance Abend Kunsthalle Mainz

Seit Jahrhunderten beschäftigen sich Künstler*innen mit dem Spannungsfeld zwischen der anderen Welt und der Dingwelt. Ausgehend von den Werken der Ausstellung Virtual Insanity, die sich mit dem Wahnsinn in der digital virtuellen Welt befassen, haben Schüler*innen des kooperativen Leistungskurses des Gymnasiums am Römerkastell Alzey und des Elisabeth-Langgässer-Gymnasiums Alzey unter Leitung von Herrn Christian Eich Performances entwickelt. Wir laden Sie zu unserem Performance Abend am Freitag um 19 Uhr herzlich ein.

Fr 09/11

19 Uhr

Kosten:

4 Euro/2 Euro

Im Rahmen der Ausstellung:

Virtual Insanity

03/08 – 18/11/18