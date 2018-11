Vorbildliches Gesundheitsmanagement: 1. Platz beim Corporate Health Award für WAGO (FOTO)

– WAGO überzeugt auf den Gebieten Struktur, Strategie undLeistungsangebot.– Audit von Handelsblatt, EuPD Research Sustainable Management undder ias-Gruppe– Eigene Betriebsarztpraxis und gesundes Restaurantkonzept– Bedarfsorientierter Ansatz für alle Generationen undArbeitsbereiche

Die WAGO-Gruppe ist für hervorragendes betriebliches

Gesundheitsmanagement mit dem „Corporate Health Award“ ausgezeichnet

worden. In der Sparte „Elektrotechnik/Kleinteileproduktion“ erreichte

WAGO den 1. Platz und überzeugte mit seinem vorbildlichen Engagement

für Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Belegschaft und seine

vorausschauende, nachhaltige Personalstrategie. Der renommierteste

Preis auf diesem Gebiet wird von dem Handelsblatt, EuPD Research

Sustainable Management und der ias-Gruppe in 13 verschiedenen

Branchenkategorien vergeben. Darüber hinaus werden Sonderpreise

ausgelobt. „Die Mitarbeiter profitieren von umfassenden, genau auf

ihre Bedarfe abgestimmten Gesundheitsleistungen und werden in ihrer

Leistungsfähigkeit und Motivation nachhaltig gestärkt“, hebt der

Analysebericht hervor, der in einem umfassenden Audit die Bereiche

Struktur, Strategie und Leistungsangebot auf Basis eines

Qualitätsmodells überprüft. „Die Gesundheit und das Wohlbefinden

unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegen uns sehr am Herzen.

Wir freuen uns, durch den „Corporate Health Award“ eine tolle

Rückmeldung zu unserem Engagement bekommen zu haben. Zeitgleich sehen

wir uns darin bestätigt, unser Portfolio auch weiterhin regelmäßig

kritisch zu überprüfen sowie nachhaltig und bedarfsorientiert

weiterzuentwickeln“, erklärt Kathrin Pogrzeba, die als „Chief Human

Resources Officer“ die Personalarbeit und Organisationsentwicklung

verantwortet.

Das WAGO-Angebot setzt auf eine ganzheitliche Betrachtung der

Gesundheitsthemen von der Arbeitssicherheit bis hin zur

Work-Life-Balance und Personalentwicklung. Dabei werden alle Aspekte

des Arbeitsalltags berücksichtig. So unterstützen innovative Konzepte

wie Exoskelette bei stehenden Tätigkeiten; die aktive Pause und

zahlreiche Betriebssportangebote sorgen für Ausgleich und Fitness.

Und auch die Verpflegung wird dem Anspruch des Unternehmens, die

Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Motivation aller Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter bei WAGO zu erhalten und zu fördern, gerecht. „Unsere

Menüs sind frisch zubereitet und mit der „Vital Linie“ haben wir

immer sehr leichte und gesunde Gerichte im Angebot. Auch unsere

Konferenzverpflegung ist dank Obst, Nüssen und Kernen energiespendend

ausgelegt“, erklärt Astrid Burschel, Leiterin des Bereichs

„Environment, Health und Safety“, die mit dem Projekt 2011 gestartet

ist. Weiteres Highlight im Portfolio: An den Standorten Minden und

Sondershausen gibt es eigene vollausgestattete allgemeinmedizinische

Praxen mit zahlreichen Präventionsangeboten. „Die Kolleginnen und

Kollegen können während ihrer Arbeitszeit unter anderem

Individualvorsorge und Reiseberatung in Anspruch nehmen“, stellt

Anna-Lena Hohlfeld, die seit 2012 das Gesundheitsmanagement bei WAGO

verantwortet, heraus.

Es gehe vor allem darum, bedarfsgerechte Lösungen zu finden und

diese so individuell wie möglich auf die verschiedenen Zielgruppen

anzupassen, so Anna-Lena Hohlfeld. Um das zu erreichen, arbeitet die

Abteilung interdisziplinär und ist im ganzen Unternehmen vernetzt,

denn nur so können die Bedürfnisse aller Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter aufgenommen und generationsgerechte Angebote geschaffen

werden. Dazu gehören zum Beispiel spezifische Angebote für

Führungskräfte und Auszubildende, damit das Gesundheitsbewusstsein

auf allen Ebenen gestärkt wird. „Die Bandbreite der individuellen

Bedürfnisse ist bei uns sehr groß: Der 18-jährige Azubi in der

Produktion braucht andere Angebote als die 55-jährige

Verwaltungsangestellte“, so Anna-Lena Hohlfeld, „und wir versuchen,

allen so gut wie möglich gerecht zu werden.“ Da die Gesundheit und

das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei WAGO einen

hohen Stellenwert hat, sind Gesundheitsschutz und -förderung auf

oberster Ebene in der Unternehmensstrategie verankert, denn „ein

aktives Gesundheitsmanagement ist der Schlüssel zu gesünderen und

zufriedeneren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, erklärt Astrid

Burschel.

Über WAGO

Die WAGO-Gruppe zählt zu den international richtungweisenden

Anbietern der Verbindungs- und Automatisierungstechnik sowie der

Interface-Elektronik. Im Bereich der Federklemmtechnik ist das

familiengeführte Unternehmen Weltmarktführer. Seit seiner Gründung

1951 ist WAGO stetig gewachsen und beschäftigt heute weltweit etwa

8.000 Mitarbeiter, davon mehr als 3.500 in Deutschland am Stammsitz

im ostwestfälischen Minden und im thüringischen Sondershausen. Im

Jahr 2017 betrug der Umsatz 862 Millionen Euro.

Pressekontakt:

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Tina Nolting

Corporate Marketing

Communication

Phone: +49 571 887 – 77689

Fax: +49 571 887 – 877689

E-Mail: tina.nolting@wago.com

Hansastraße 27

32423 Minden

Deutschland

www.wago.com

Original-Content von: WAGO Gruppe, übermittelt durch news aktuell