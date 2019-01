Gesunde Unternehmen – Challenge 2018: Senatorin Quante-Brandt ehrt Sieger (FOTO)

Das Justizzentrum Bremen (1. Platz, 10.000 Euro), die BremerVolkshochschule (2. Platz, 5.000 Euro) und die Vitakraft pet careGmbH (3. Platz, 2.500 Euro) sind die Sieger des hkk-Wettbewerbs zurFörderung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements („BGM“) „GesundeUnternehmen – Challenge 2018″. Neben den Unternehmen wurden auch dieaktivsten Mitarbeiter prämiert. Sie erhielten Gutscheine für Sport-und Entspannungsreisen.

Die Schirmherrin Prof. Eva Quante-Brandt, Senatorin für

Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz, übergab heute die

Preise im Congress Centrum Bremen: „Es freut mich sehr, dass die hkk

bereits im vierten Jahr diesen Preis verleiht. Das zeigt ihr

Engagement, das betriebliche Gesundheitsmanagement weiter zu fördern.

Es ist wichtig, dass sich Firmen für die Unternehmensgesundheit

engagieren: für das Wohlergehen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

aber auch im Interesse des wirtschaftlichen Erfolgs.“ Dies sei

insbesondere vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung

und der sich immer schneller ändernden Arbeitsbedingungen von großer

Bedeutung. hkk Vorstand Michael Lempe: „Wenn wir gesund und

wettbewerbsfähig sein wollen, müssen wir im Berufsumfeld der Menschen

gesundheitsförderliche Prozesse und Strukturen etablieren und

verstetigen.“

2018 gingen 47 Unternehmen mit mehr als 25.000 Beschäftigten aus

Bremen, Bremerhaven, Niedersachsen und Hamburg an den Start – eine

deutliche Steigerung zum Vorjahr (13.400). 36 Firmen haben das Ziel

erreicht. „Wir sind stolz darauf, dass wir die Unternehmen mit der

Challenge bei ihrem BGM unterstützen können. Das hohe Engagement über

verschiedenste Branchen hinweg zeigt, dass Gesundheit nicht nur für

Großunternehmen ein Thema ist“, sagt Dr. Wolfgang Ritter, Leiter

Gesundheitsförderung und Prävention bei der hkk.

Unternehmen und Mitarbeiter sammelten im Rahmen der Challenge 2018

vom 1. April bis zum 30. September 2018 gemeinsam Punkte. Diese

konnten sich die Mitarbeiter anhand gesundheitsfördernde Aktivitäten

und Unternehmen durch neue BGM-Maßnahmen und Inklusions- sowie

Betriebssport-Angebote verdienen. Wolfgang Ritter: „Das Engagement

der Beschäftigten macht deutlich, wie wichtig die Einbeziehung der

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für ein umfassendes BGM ist.“

Die hkk Krankenkasse hat den Wettbewerb 2018 zum vierten Mal

ausgerichtet. Sie unterstützt damit Unternehmen bei der

Gesundheitsförderung im Betrieb. Der Wettbewerb wird organisiert in

Kooperation mit: Landesbetriebssportverband (LBSV), Verein

Gesundheitswirtschaft Nordwest, Landesvereinigung für Gesundheit

Bremen e.V., Landesvereinigung für Gesundheit & Akademie für

Sozialmedizin Niedersachsen e.V., Alpenverein Bremen (DAV) und ULC

die Fitness-Experten.

Die „Gesunde Unternehmen – Challenge 2019“ beginnt am 1. April

2019 und läuft sechs Monate. Anmelden können sich in Bremen,

Niedersachsen und Hamburg ansässige Unternehmen ab dem 1. März 2019.

Unabhängig von Unternehmensgröße und Branche haben alle die gleichen

Gewinnchancen. Das Projekt unterstützt die teilnehmenden Betriebe

durch Vernetzung und Fachveranstaltungen zum betrieblichen

Gesundheitsmanagement. Für die Belegschaft werden Aktionen

organisiert und regelmäßig Tipps für sportliche Veranstaltungen

gegeben. Die Teilnahme ist kostenlos. Mehr Informationen unter:

www.hkk.de/challenge

Teilnehmer 2018:

– AKTIVgesund

– ALU-Kanttechnik GmbH

– Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co.KG

– Amtsgericht Bremen

– AWO pauline-Ahlsdorff-Haus

– AWO Wohnpark -Haus am See-

– Big Dutchman AG

– Bremer Bäder GmbH

– Bremer Volkshochschule

– Brüning-Holding GmbH

– C. Melchers GmbH & Co. KG

– CargoSoft GmbH

– Deutsche Rentenversicherung Oldenburg Bremen

– FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG

– Friedrich Kuhnt GmbH – Geeste Treuhand Michael Hübner

– Gemeinde Lilienthal

– Gemeinde Stuhr

– IKEA Deutschland GmbH & Co.KG Niederlassung Hannover

– IKEA Deutschland GmbH & Co. KG Niederlassung Hamburg-Altona

– Johanniter Unfall Hilfe e.V.

– Justizzentrum Am Wall

– KL Holding

– Krankenhaus St. Joseph-Stift

– Kreishandwerkerschaft Cloppenburg

– KS Gleitlager GmbH

– Landgericht Bremen

– Landkreis Aurich

– Landkreis Leer – Kreisverwaltung

– Mechanic Anlagenbau GmbH

– Nehlsen GmbH & Co. KG

– Öffentliche Versicherung Braunschweig

– Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband

– Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG

– Performa Nord

– Polizeidirektion Osnabrück

– pb+ Ingenieurgruppe AG

– Rotorblattwerke Aurich

– RWG Ammerland-OstFriesland eG

– Samtgemeinde Zeven

– Solarlux GmbH

– Staatsanwaltschaft Hannover

– thyssenkrupp System Engineering GmbH

– Wabco Hannover

– Verein für Innere Mission in Bremen

– Vitakraft pet care GmbH & Co. KG

– VIEROL AG

Über die hkk Krankenkasse (Handelskrankenkasse): Die hkk zählt mit

mehr als 610.000 Versicherten (davon mehr als 470.000

beitragszahlende Mitglieder), 25 Geschäftsstellen und 2.100

Servicepunkten zu den großen gesetzlichen Krankenkassen. 2018 betrug

ihr Wachstum mehr als 40.000 Kunden. Die hkk bietet ihren Mitgliedern

ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, das durch niedrige

Verwaltungskosten und eine über Jahrzehnte gewachsene Fi-nanzstärke

ermöglicht wird. Die Verwaltungskosten liegen etwa 20 Prozent unter

dem Bran-chendurchschnitt. Rund 1.000 Mitarbeiter(innen) betreuen ein

Ausgabenvolumen von mehr als 2 Mrd. Euro (1,6 Mrd. Euro für die

Kranken- und 0,4 Mrd. Euro für die Pflegeversicherung).

