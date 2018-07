VULKANSOMMER: „ICH, JUDAS“ am Freitag, 6. Juli, in der Stadtkirche

Am Freitag, 31. Oktober 2017, am 500. Reformationsjubiläum, feierte ?ICH, JUDAS? ? Der Film in 250 ausgewählten Kinos Premiere – darunter auch im Lichtspielhaus Lauterbach.

Der Film basiert auf der gleichnamigen Solo-Inszenierung des Schauspielers Ben Becker, die im November 2015 im Berliner Dom ihre Premiere feierte.

Ursprünglich nur für eine einmalige Aufführung in Berlin geplant, erfährt das Programm seither einen unglaublichen Zuspruch bei Publikum und Fachwelt.

Mit ?ICH, JUDAS ? Einer unter Euch wird mich verraten!? scheint Ben Becker den Nerv der Zeit zu treffen und die Menschen zum Nachdenken anzuregen. Seine leidenschaftliche und eindrückliche Performance über Verrat und Gehorsam, dem der faszinierende wie provokative Text von Walter Jens ?Die Verteidigungsrede des Judas Ischariot? zu Grunde liegt, sorgte bundesweit für ausverkaufte Shows und stehende Ovationen: Ein unvergessliches Ereignis!

In 2016 kam Ben Becker die Idee, ?ICH, JUDAS? aufzeichnen zu lassen, um ?seinen? Judas einem breiteren Publikum näher bringen zu können.

Nach sorgfältiger Vorbereitungszeit, wurde im März 2017 im Berliner Dom gedreht, drei Vorstellungen mit acht Kameras aufgezeichnet. Aus über 300 Minuten Material hat Ben Becker, gemeinsam mit Regisseur Serdar Dogan, ein bildgewaltiges Filmwerk geschaffen.

Der Starttermin am Reformationstag 2017 wurde ganz bewusst ausgewählt. Ein Tag, an dem Martin Luther vor 500 Jahren seine 95 Thesen veröffentlichte und der die darauf folgenden Umwälzungen die Kirche und unsere Gesellschaft bis heute geprägt hat. Eine hervorragende Gelegenheit, sich von der großen Schauspielkunst und Genialität des Schauspielers Ben Becker zu überzeugen ? und das alles zum Preis einer einfachen Kinokarte!

Freitag, 6. Juli – Stadtkirche Lauterbach

Einlass ab 21.00 Uhr – Filmstart ab ca. 21.30 Uhr

Eintritt: 9,-?

Vulkansommer ? was ist das?

Der Impuls kam von Direktor Lothar R. Behounek. Und der Vorschlag des Leiters der Landesmusikakademie Hessen in Schlitz, ein regionales Kulturfestival erstmals zu wagen, stieß auf beeindruckend große Resonanz. Kulturschaffende in Schlitz und den beiden Nachbarkommunen Lauterbach und Wartenberg wurden gefragt, ob sie mitmachen möchten.

Nun sind es bei der ersten Auflage des ?Vulkansommer-Kulturfestivals? tatsächlich 17 Programmpunkte, die von 11 Veranstaltern ?gestemmt? werden ? ganz überwiegend ehrenamtlich! Start ist am 6. Juli. Die Schirmherrschaft haben Landrat Manfred Görig und Erster Kreisbeigeordneter Dr. Jens Mischak übernommen.

?Vielfalt und Breite im kulturellen Angebot in der Region sind eigentlich nichts Neues?, kommentiert Landrat Görig das von Woche zu Woche seit Ende letzten Jahres angewachsene Projekt. ?Neu ist, die Sichtbarkeit durch ein gemeinsames Dach erheblich zu erhöhen.? Das schaffe der Vulkansommer auf großartige Weise, ergänzt Dr. Mischak in einer gemeinsamen Presseerklärung des Landesmusikakademie-Fördervereins und der Kreisverwaltung, die bei den Planungstreffen ein wenig Hilfestellung geleistet hat. ?Denn?, so Dr. Mischak, ?die unerwartete Breite im Kulturangebot unterstützt unser Image und macht uns hessenweit bekannt?. Man könne nun mit dieser ?Urzelle? aus drei Kommunen sehr gut Erfahrungen sammeln ? und vielleicht sei das Format Kulturfestival in ein paar Jahren für den ganzen Landkreis denkbar.

Bürgermeister Hans-Jürgen Schäfer, der Vorsitzende des Fördervereins, ist ebenfalls begeistert: ?Wir zeigen mit Selbstbewusstsein, was wir für Einheimische und Gäste kulturell zu bieten haben. Das kann der gesamten Region nur gut tun. Dabei ist die Landesmusikakademie Hessen natürlich Kraftquell und Magnet zugleich.?

Musik, Film, Kunst, Theater, Kinderprogramme, Open Air, Konzert und Lesung ? das sind die Stichworte zu den 17 Programmpunkten in Lauterbach, Wartenberg und Schlitz.

Kartenvorverkauf

Der Vorverkauf für die einzelnen Veranstaltungen beginnt am Samstag, 16. Juni. Anlaufstellen sind in Lauterbach die Buchhandlung Lesezeichen, in Angersbach die Firma Elektro-Möller und in Schlitz die Geschäftsstelle des Schlitzer Boten.

Der Vorverkauf für die jeweilige Veranstaltung endet immer zwei Tage vor dem Tag dieses Termins.

Fast 20 Sponsoren stehen hinter der neuen regionalen Kulturidee und unterstützen das umfangreiche Programm in drei Gemeinden.

Das Projekt Vulkansommer wird unter anderem unterstützt vom Bundesprogramm ?Demokratie leben!? (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) sowie vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst.

Das gesamte Programmheft zu Durchblättern finden Sie hier:

www.vulkansommer.de