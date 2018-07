Politologe Herfried Münkler über den Asylstreit in der Union: „Ungute Erinnerungen an Weimar“

Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler

bezeichnet die durch den Asylstreit ausgelöste politische Krise als

einmalig in der deutschen Nachkriegsgeschichte. „Dieses leichtfertige

Spielen mit der politischen Stabilität ruft ungute Erinnerungen an

Weimar hervor“, sagte der Professor der Berliner Humboldt-Universität

im Interview mit dem Hamburger Magazin stern. „Damals zerbrach die

letzte große Koalition unter dem SPD-Kanzler Müller an einer

ähnlichen Marginalie wie heute: der minimalen Erhöhung des Beitrags

zur Arbeitslosenversicherung“, so Münkler.

Im Unterschied zur Endphase der ersten parlamentarischen

Demokratie hätten wir heute vor Augen, „wozu diese furchtbar

gefährliche Kombination aus Kompromissverweigerung,

Prinzipienreiterei und Zockertum führen kann.“ Die Konservativen

haben noch nie gut dagestanden, wenn sie sich von den Rechten haben

treiben lassen“, so Münkler.

In der Auseinandersetzung mit der AfD attestiert der

Machiavelli-Experte vor allem den Christsozialen eine „gravierende

strategische Schwäche“. Die CSU habe geglaubt, sie könne Merkel

jagen, dabei sei sie selbst Gejagte der AfD. „Egal, was die CSU

erreicht, die AfD sagt immer: Es ist nicht genug.“ Zudem

wiedersprächen aktuelle Umfragen der These, dass sich mit dieser

Strategie Wähler der rechtspopulistischen Partei zurückgewinnen

ließen.

Trotz des nun notdürftig kaschierten Konfliktes innerhalb der

Schwesterparteien CDU und CSU sieht der Politikwissenschaftler

weiterhin die Gefahr einer Spaltung der Union. „Diese Fähigkeit, in

weiten Kompromisslinien zu denken, ist zuletzt einer gewissen Lust am

Untergang gewichen.“ Die Rolle der Union als „letzte echte

Volkspartei“ stehe auf dem Spiel. Ein Blick ins europäische Ausland

zeige, dass das Konzept Volkspartei „offenbar ein historisches

Auslaufmodell“ sei. Für Münkler ein Grund zur Sorge: „Wir werden uns

noch mit tiefer Traurigkeit an die Zeiten der Volksparteien

zurückerinnern“.

Diese Vorabmeldung ist nur mit Nennung der Quelle stern zur

Veröffentlichung frei.

Pressekontakt:

Sabine Gruengreiff,

Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,

Tel. 040 3703 2468

Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell