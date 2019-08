Wadephul: Ohne Reformen macht die G7 keinen Sinn

Einladung des iranischen Außenministers zeigt

selbstbewusstes europäisches Handeln

Der G7-Gipfel in Biarritz steht vor dem Abschluss. Dazu erklärt

der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,

Johann David Wadephul:

„Die Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an

den iranischen Außenminister Mohammed Javad Zarif nach Biarritz

zeigt, wie eine europäische Außenpolitik aussehen muss: proaktiv und

selbstbewusst. Auf diese Weise werden europäische Interessen im Nahen

Osten wahr- und ernstgenommen. Diesem Auftakt müssen nun konkrete

Zielvorgaben folgen, wie man gemeinsam zu einer Deeskalation und zu

einer Bewahrung des Atomabkommens beitragen will. Europa hat einen

ersten Schritt gemacht. Teheran muss jetzt eine konstruktive Antwort

geben.

Ohne Reformen macht die G7 keinen Sinn. Das hat das Treffen in

Biarritz gezeigt: Die G7 muss angesichts der Herausforderungen gegen

die regelbasierte internationale Ordnung durch Länder wie China und

Russland wieder viel stärker deutlich machen, wofür sie als

Wertegemeinschaft steht, was sie erreichen will und wie sie sich

gegen diese Herausforderungen erfolgreich behaupten will. Es ist

deshalb unverzichtbar, dass sich die G7-Teilnehmer auf ein

gemeinsames Vorgehen mit dem amerikanischen Präsidenten verständigen,

der diese Ordnung durch sein Handeln infrage stellt. Wenn Präsident

Trump nicht zu mehr Gemeinsamkeit bereit ist, müssen Europäer,

Japaner und Kanadier die bereits enge Zusammenarbeit mit

Wertepartnern aus Lateinamerika, Asien und Ozeanien zu einer

durchsetzungsfähigen Interessensgemeinschaft weiterentwickeln.

Es ist richtig, dass sich die meisten Gipfelteilnehmer klar gegen

eine Wiederaufnahme Russlands in die G7 ausgesprochen haben: Bisher

ist keiner der Gründe für den Ausschluss nach der Krim-Annexion und

der militärischen Intervention Russlands in der Ostukraine

ausgeräumt. Und die kürzliche Wiederkehr Russlands in die

Parlamentarische Versammlung des Europarates zeigt: Russland nimmt,

aber gibt nichts dafür – im Gegenteil: beispielsweise wird das

Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen die oppositionellen

Demonstrationen in Russland immer härter und widerspricht eindeutig

den Grundsätzen und Werten einer Mitgliedschaft im Europarat. Zudem

ist die G7 als Wertegemeinschaft gegründet worden. Gegen diese

Wertegemeinschaft agiert Russland. Es gibt genügend andere Foren mit

russischer Beteiligung, bei denen über die Krisen und Konflikte der

Welt gesprochen und verhandelt werden kann. Die G7 ist dafür derzeit

der falsche Ort.“

