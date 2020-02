Wahl des Vorsitzenden bei der Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz

Die Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz

findet vom 2. bis 5. März 2020 in Mainz statt. Dabei ist auch die Wahl des

Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz vorgesehen.

Der amtierende Vorsitzende, Kardinal Reinhard Marx, hat aus diesem Anlass einen

Brief an die Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz geschrieben. Wörtlich

heißt es in diesem Brief:

“Das Jahr 2020 schreitet voran und damit auch der Blick auf die Agenda und die

Terminplanung für dieses und das kommende Jahr. Das gilt auch für die

Verpflichtungen des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Ich finde es

deshalb richtig, schon jetzt vor der Wahl des Vorsitzenden in der

Frühjahrs-Vollversammlung klarzustellen, dass ich für eine eventuelle zweite

Amtszeit nicht zur Verfügung stehe.

Schon seit einiger Zeit steht das für mich fest. Meine Überlegung ist, dass ich

am Ende einer möglichen zweiten Amtszeit 72 Jahre alt wäre, und dann auch das

Ende meiner Aufgabe als Erzbischof von München und Freising nahe sein wird. Ich

finde, es sollte die jüngere Generation an die Reihe kommen. Und vielleicht ist

es auch gut, wenn es häufiger einen Wechsel in dieser Aufgabe gibt. Ich habe das

Amt des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz sehr gerne ausgeübt, aber

–alles hat seine Zeit– (Kohelet).

Selbstverständlich werde ich auch weiterhin aktiv in der Bischofskonferenz

mitarbeiten und mich besonders engagieren für den Synodalen Weg, der aus meiner

Sicht gut gestartet ist. Zugleich möchte ich jetzt auch wieder stärker im

Erzbistum München und Freising präsent sein, gerade in dem umfassenden

Strategieprozess, den wir in diesem Jahr beginnen wollen.”

