Wenn Opfer zu Tätern werden / Internationaler Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten

Anlässlich des Internationalen Tages gegen den Einsatz von

Kindersoldaten (12.2.) erinnert die UNO-Flüchtlingshilfe an die klare Botschaft:

Kinder für bewaffnete Konflikte zu missbrauchen, ist ein Kriegsverbrechen. Sie

sind Opfer, die zu Tätern werden. Fast überall, wo es derzeit bewaffnete

Konflikte auf der Welt gibt, leiden Kinder und Jugendliche nicht nur unter

Gewalt und Vertreibung, sondern werden auch zum Dienst an der Waffe gezwungen.

Die genaue Zahl ist unbekannt, Schätzungen gehen von 250.000 Kindersoldaten

weltweit aus, u.a. in Somalia, Nigeria, Syrien, Südsudan und im Jemen.

Die psychischen und physischen Folgen für die Kinder und Jugendlichen sind

verheerend, oft bleiben Traumata oder körperliche Beeinträchtigungen. Die

UNO-Flüchtlingshilfe, nationaler Partner des UN-Flüchtlingshilfswerkes (UNHCR),

fordert finanzielle Unterstützung bei der Behandlung der Kinder und

Jugendlichen, damit sie die Chance auf ein normales Leben haben.

“Die Schwächsten in Konflikten sind Kinder, ihr Schutz muss für die

Weltgemeinschaft mehr als eine Absichtserklärung sein, er muss oberste Priorität

haben”, fordert Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der

UNO-Flüchtlingshilfe.

Oft steht am Anfang der Wille der Kinder und Jugendlichen zu überleben: Sie

schließen sich bewaffneten Gruppen an, damit sie Nahrung, Kleidung oder

Unterkunft erhalten. Manche werden aber auch aus ihren Schulen entführt oder

ihren Dörfern verschleppt. Dem folgt eine brutale Ausbildung. Kindersoldaten

werden gezwungen zu töten oder andere Gewalttaten zu begehen. Sie dienen als

“Kanonenfutter” an der Front oder werden als lebende Bomben in den Tod

geschickt. Kinder müssen Rebellengruppen als Träger, Köche, Boten oder zum

Auskundschaften des Gegners dienen. Nicht selten werden Mädchen sexuell

ausgebeutet, mit Soldaten zwangsverheiratet oder schwer misshandelt. Die

Jugendlichen sind in der Folge oft traumatisiert, unterernährt und von

Krankheiten gezeichnet. Es gibt einige Einrichtungen, um ihnen zu helfen, aber

nicht genügend spezialisierte Dienste. Oft fällt es den Kindern und Jugendlichen

schwer, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren, oder sie werden aktiv

ausgegrenzt.

Der UNCHR unterstützt Betroffene, wenn sie fliehen konnten, mit Nothilfe sowie

Therapien, um das Erlebte zu verarbeiten. “Kindersoldaten gehen gleich mehrfach

durch ein Martyrium: Wenn sie die Gräuel eines Krieges überlebt haben, sind sie

allein mit ihren Erlebnissen und haben kaum Perspektiven auf ein normales Leben.

Wir brauchen nicht nur konsequentes internationales Vorgehen gegen den Einsatz

von Kindersoldaten, sondern auch finanzielle Mittel, um die Kinder und

Jugendlichen professionell zu helfen,” fordert Peter Ruhenstroth-Bauer

abschließend.

Unterstützungsmöglichkeiten unter www.uno-fluechtlingshilfe.de

Pressekontakt:

Marius Tünte

Tel. 0228-90 90 86-47

tuente@uno-fluechtlingshilfe.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63012/4517153

OTS: UNO-Flüchtlingshilfe e.V.

Original-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell