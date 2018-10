Wähler in Bayern stimmen für Gams& Co.! / EMNID-Umfrage belegt: Mehrheit ist gegen die wildtierfeindliche Landespolitik

In kaum einem Bundesland ist die Waldpolitik so

wildtierfeindlich wie in Bayern. Dass der gesetzliche Grundsatz „Wald

vor Wild“, der Rothirsch, Reh und Gämse ausschließlich einen

negativen Einfluss auf Forstpflanzen zuschreibt, am Wählerwillen

vorbei geht, zeigt eine aktuelle Umfrage des

Meinungsforschungsinstituts EMNID im Auftrag der Deutschen Wildtier

Stiftung: Eine große Mehrheit der bayerischen Wähler lehnt die

derzeit geltenden Regelungen ab, die im Bergwald die Jagd auf

Rothirsch, Gams und Reh über das ganze Jahr zulässt. 70 Prozent der

Befragten halten eine Schonzeit für wichtig, selbst wenn durch

ganzjährige Jagd der Wald besser wachsen könnte. Die bayerischen

Wähler erteilen damit der gegenwärtigen Jagdpraxis in den bayerischen

Alpen eine klare Absage!

Auf die Frage „Halten Sie den Grundsatz Wald vor Wild für

richtig?“, antwortet eine absolute Mehrheit von 55 Prozent, diesen

für nicht richtig zu halten. „Damit stellen sich die bayerischen

Wähler gegen die Forstpolitik der Staatsregierung in den vergangenen

Jahren“, sagt Hilmar Freiherr von Münchhausen, Geschäftsführer der

Deutschen Wildtier Stiftung.

Wie verfilzt die geltende Wildtierfeindlichkeit ist, zeigt die

Tatsache, dass sich keine der etablierten Parteien in ihrem

Wahlprogramm für ein Ende des Grundsatzes „Wald vor Wild“ einsetzt.

Im Gegenteil: Die bayerischen GRÜNEN fordern explizit eine bayernweit

konsequente Umsetzung von „Wald vor Wild“ – und damit weiterhin

ganzjährige Abschüsse im Bergwald! Allein in Oberbayern darf auf über

30.000 Hektar Bergwald ganzjährig auf Gams-, Rot- und Rehwild gejagt

werden. „Die Gams und andere Wildtiere sind die Verlierer der

bayerischen Landtagswahl, wenn die Politik nicht zum Umdenken bereit

ist“,kritisiert Münchhausen und fordert eine kritische Prüfung aller

Gebiete, in denen die Schonzeit aufgehoben wurde.

Unter dem Link http://bit.ly/EMNID-Umfrage-Gams können Sie

Hintergrundinformationen und die Ergebnisse der Emnid-Umfrage

herunterladen.

Kostenloses Bildmaterial: www.Presse.DeutscheWildtierStiftung.de

Pressekontakt:

Eva Goris, Pressesprecherin, Christoph-Probst-Weg 4, 20251 Hamburg,

Telefon 040 9707869-13, Fax 040 9707869-19,

E.Goris@DeutscheWildtierStiftung.de, www.DeutscheWildtierStiftung.de

Original-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell