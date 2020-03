Wann kommt der digitale Staat?

Die Digitalisierung hält schon seit vielen Jahren Einzug in

das Leben der Menschen. Doch gerade im Bereich des Bürgerservices und anderer

staatlicher Aufgaben fehlt sie nach wie vor. Die Piratenpartei fordert dazu auf,

die Digitalisierung ambitionierter voran zu treiben.

“Ich kann mittlerweile das Meiste bequem von Zuhause aus erledigen. Kein Stress

mehr mit Öffnungszeiten oder Postwegen. In diesen Genuß sollten wir auch im

Bereich der staatlichen Aufgaben kommen. Es ist dringend Zeit hier aufs Gaspedal

zu drücken, die Digitalisierung im Staatswesen hängt gefährlich hinterher.”,

kommentiert Borys Sobieski, Landesvorsitzender.

Erst kürzlich berichtet die Ludwigsburger Kreiszeitung von schlechtem

Bürgerservice. [1]

“Mit der Digitalisierung können wir das Staatswesem wesentlich schneller und

unbürokratischer gestalten. Doch wie man sieht hapert es an den einfachsten

Dingen, wie etwa Informationen bereit zu stellen. Es mangelt an Beachtung und

Kompetenz für das Thema.”, so Sobieski weiter. “Nicht weit von Ludwigsburg, in

Erdmannhausen, haben die Bürger nun die Chance bei den kommenden

Bürgermeisterwahlen ihr Kreuz bei –Digital– zu setzen. Unser Kandidat sieht

gerade bei diesem Thema seinen Schwerpunkt.”

Für die Piratenpartei tritt Stephan Erdmann zur Bürgermeisterwahl in

Erdmannhausen an. [2]

Quellen/Fußnoten

[1] http://ots.de/wSPWyq

[2] https://erdmann4erdmannhausen.de/

Pressekontakt:

Alexander Ebhart

Landespressesprecher

E-Mail: presse@piratenpartei-bw.de

Mobil: 0176 47127628

Borys Sobieski

Landesvorstand

E-Mail: presse@piratenpartei-bw.de

Mobil: 0175 9549187

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4534309

OTS: Piratenpartei Deutschland

Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell