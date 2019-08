Ware Kind: Alle acht Minuten wird in Indien ein Kind vermisst

Geringe Kosten, hohe Profite – alle acht Minuten

wird in Indien ein Kind vermisst und in den allermeisten Fällen von

Menschenhändlern verschleppt. Das vermeldet die Hilfsorganisation

SOS-Kinderdörfer. Die Zahl basiert auf Erkenntnissen des staatlichen

„National Crime Records Büro“ und deckt sich mit dem, was

SOS-Mitarbeiter täglich erleben. „Manchmal verschwinden Kinder

buchstäblich über Nacht“, sagt Shubha Murthi, Leiterin der

SOS-Kinderdörfer in Asien. „Kinderhandel in Indien ist ein riesiges

Problem. Die Jungen und Mädchen werden zur sexuellen Ausbeutung und

als Kindersklaven für Betriebe, die Landwirtschaft oder Haushalte

vermittelt“, so Murthi weiter.

„Die Kinder werden gekidnappt und vermarktet, in anderen Fällen

mit falschen Versprechungen geködert: Es heißt, sie bekämen einen

guten Job, Bildung und Wohlstand. Viele bezahlen die jahrelangen

Gräuel im kommerziellen Sexgeschäft oder in der modernen Slaverei mit

ihrem Leben.“ So schildert Murthi die Geschäftspraktiken der

Menschenhändler. Ein Großteil des Kinderhandels würde innerhalb des

Landes abgewickelt, aber auch Kinder aus angrenzenden Ländern wie

Nepal und Bangladesch an zahlungskräftige Inder verkauft. Indische

Kinder wiederum würden in Nachbarstaaten verschleppt.

Nur selten gelinge es den Behörden, das Verbrechen aufzudecken und

die Kinder zu befreien. Manche dieser Kinder, deren Familien nicht

mehr ausfindig gemacht werden können, bekämen in den

SOS-Kinderdörfern ein neues Zuhause.

Die Ursachen für den Kinderhandel sieht Murthi unter anderem in

der großen Armut, der die Menschen zu entkommen versuchen, in

Gesetzeslücken, mangelnder Rechtssicherheit und der Diskriminierung

und Benachteiligung ganzer Bevölkerungsgruppen. „Diese Menschen sind

aufgrund von Not und Unwissenheit besonders gefährdet und zudem

unzureichend geschützt“, sagt Murthi. Man könne das Problem nur mit

umfassenden Lösungen in den Griff bekommen: „Bildung, soziales

Bewusstsein und ein Ende der Diskriminierung sind hier die

Schlüsselpunkte. Außerdem brauchen wir schärfere Gesetze!“

Die SOS-Kinderdörfer setzen sich seit Jahren mit einer Reihe von

Maßnahmen gegen Kinderhandel in Indien ein, unter anderem durch

Aufklärung und die SOS-Familienstärkung, die die Familien dabei

unterstützt, Wege aus der Armut zu finden, ohne dass sie ihre Kinder

weggeben müssen.

