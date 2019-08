Rheinische Post: In Nordrhein-Westfalen wurden 2795 schulpflichtige Kinder zurückgestellt

Anders als die meisten Bundesländer will NRW

den Einschulungs-Stichtag nicht vorziehen. „Hierzu gibt es in der

Landesregierung keine Planungen“, sagte NRW-Schulministerin Yvonne

Gebauer (FDP) der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Freitag). Dies sei

auch nicht notwendig, weil seit Kurzem ein ärztliches Attest

ausreiche, um Kinder ein Jahr zurückstellen zu lassen, wenn sie noch

nicht schulreif seien. Gebauer nannte dazu erstmals konkrete Zahlen:

Für das Schuljahr 2018/19 seien landesweit 2795 Rückstellungen

ausgesprochen worden bei einer Gesamtzahl von 158.629 i-Dötzchen.

„Die Zurückstellungsverfahren wurden weitestgehend positiv

entschieden“, so die Schulministerin. NRW schlägt damit einen anderen

Weg ein als die meisten Bundesländer. Nur in Bayern,

Baden-Württemberg, Brandenburg und Berlin gilt noch der Stichtag 30.

September. Kinder, die bis zu diesem Tag sechs Jahre alt werden,

werden noch im selben Jahr eingeschult. Damit werden auch Fünfjährige

bereits schulpflichtig. Eine Eltern-Petition in NRW mit mehr als

40.000 Unterzeichnern fordert, den Einschulungs-Stichtag auf den 30.

Juni vorzuziehen.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell