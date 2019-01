Warnstreik Frankfurt Airport angelaufen – dbb: Arbeitgeber müssen sich bewegen

Als „beeindruckende Antwort der Beschäftigten auf die

Verweigerungshaltung der Arbeitgeber“ hat Volker Geyer,

stellvertretender Vorsitzender und Tarifvorstand des dbb, den um zwei

Uhr am Morgen begonnenen Warnstreik des Sicherheitspersonals am

Flughafen Frankfurt bezeichnet. „Wer bislang noch geglaubt hatte, die

Kolleginnen und Kollegen stünden nicht hinter ihren Forderungen und

hätten Hemmungen, für bessere Einkommens- und

Beschäftigungsbedingungen einzutreten, hat sich getäuscht“, sagte

Geyer am 15. Januar 2019 in Berlin. Bereits in den frühen

Morgenstunden hatte der Warnstreik am Frankfurter Airport bereits zu

erheblichen Einschränkungen geführt, rund 600 der geplanten 1.200 An-

und Abflüge wurden nach Angaben des Betreibers Fraport von den

Fluggesellschaften gestrichen, viele weitere haben Verspätungen. Die

Arbeitsniederlegungen am hessischen Drehkreuz haben zudem

Auswirkungen auf den gesamten nationalen und internationalen

Flugverkehr.

„Im Laufe des Tages werden weitere Kolleginnen und Kollegen in den

Warnstreik treten. Wir erwarten, dass sich bis 20 Uhr weit mehr als

1.000 an den Arbeitskampfmaßnahmen beteiligen“, kündigte dbb

Verhandlungsführer Geyer an. „Anstatt sich nun in die Büsche zu

schlagen und im Chor der berechtigten Unmutsbekundungen der

betroffenen Fluggäste unterzutauchen, sollten die Arbeitgeber die

Forderungen der Beschäftigten endlich ernst nehmen und auf dieser

Grundlage konstruktiv werden. Wir erwarten in der nächsten

Verhandlungsrunde am 24. Januar in Berlin ein verhandelbares Angebot,

um zu einer Lösung zu kommen“, machte Geyer deutlich.

Der dbb hat in Frankfurt für den 15. Januar 2019 von 2.00 bis

20.00 Uhr zu einem Warnstreik aufgerufen, weil die Tarifverhandlungen

mit dem Bundesverband der Luftsicherung (BDLS) für die rund 23.000

Beschäftigten der Flugsicherheit bislang ergebnislos geblieben sind.

Der dbb setzt sich für einen bundesweit geltenden

Entgelttarifvertrag, verbesserte Mantelregelungen sowie eine

Neuregelung des Entgeltrahmens – unter anderem der Zeitzuschläge –

für die Beschäftigten in der Passagier-, Fracht-, Personal- und

Warenkontrolle und darüber hinaus darüber hinaus auch für die

Servicekräfte (etwa Gepäckwagenmanagement und sonstige

Servicedienstleistungen) ein.

Der dbb fordert u.a. 19,50 Euro Stundenentgelt (Service: 12,60

Euro Stundenentgelt), je eine weitere Entgeltstufe nach

Betriebszugehörigkeit von 10 und 25 Jahren, 12 Monate Laufzeit,

Überstunden- / Mehrarbeitszuschlag: 30 Prozent, Zuschlag für

Sonntagsarbeit: 50 Prozent, Zuschlag für Feiertagsarbeit: 125

Prozent, Nachtarbeitszuschlag: 25 Prozent.

