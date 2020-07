Warum hat China das US-Generalkonsulat in Chengdu geschlossen?

Am 27. Juli um 6.18 Uhr wurde die US-amerikanische Flagge im Generalkonsulat im chinesischen Chengdu eingeholt. Das am 16. Oktober 1985 eröffnete amerikanische Konsulat in Chengdu wurde offiziell geschlossen. Das US-Außenministerium sagte in einer Stellungnahme, dass es von der Entscheidung Chinas “enttäuscht” sei. Den Ansichten vieler Netzuser auf Twitter zufolge tat China lediglich das, was die USA bereits getan hatten – und einige amerikanische Netzuser bezeichneten die Aussage als die “typisch amerikanische Reaktion”: “Wir (USA) handeln zuerst, und wenn die andere Partei reagiert, werden wir wütend.”

Das chinesische Außenministerium betont, dass die USA am 21. Juli unilateral einen Zwischenfall provozierten und China plötzlich aufgeforderten, das chinesische Generalkonsulat in Houston zu schließen, was einen schweren Verstoß gegen das internationale Recht, die grundlegenden Normen der internationalen Beziehungen und die Bestimmungen des Konsularvertrags zwischen den USA und China darstellt und die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern ernsthaft beeinträchtigt. Die Schließung des US-Generalkonsulats im chinesischen Chengdu durch die chinesische Regierung ist eine legitime und notwendige Reaktion auf das unangemessene Verhalten seitens der USA. Sie erfolgt in Übereinstimmung mit dem internationalen Recht und den Grundnormen der internationalen Beziehungen und entspricht den diplomatischen Gepflogenheiten.

Zuvor wurden private Postsendungen des chinesischen Generalkonsulats in Houston von den USA geöffnet. Chinesische Diplomaten erhielten Bomben- und Morddrohungen. In der vergangenen Woche wurde das chinesische Generalkonsulat in Houston zwangsweise geschlossen. Nach dem Prinzip der diplomatischen Gegenseitigkeit ist es normal, dass China das US-Generalkonsulat in Chengdu schließt. Es stellt lediglich eine moderate Maßnahme der Gegenseitigkeit dar.