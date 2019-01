#waswirklichwichtigist: Lidl spendet 90.000 Euro an Kinderhilfsorganisationen / Erfolgreiche Social-Media-Spendenaktion der Weihnachtskampagne 2018 kommt Kindern auf der ganzen Welt zugute (FOTO)

Dass kleine Likes auch große Hilfe schenken können, hat Lidl mitseiner Social-Media-Spendenaktion im Rahmen der Weihnachtskampagne2018 #waswirklichwichtigist bewiesen: Das Unternehmen aktivierteseine Follower auf Facebook und Instagram zum Wohl von Kindern undsammelte vom 14. November bis zum 23. Dezember 2018 die Likes unterdem Spendenvideo „Eine gute Geste“. Für jedes Like spendete Lidl 20Cent, die Gesamtspendensumme der Aktion von rund 60.000 Euro erhöhteLidl um 30.000 Euro. Von den insgesamt 90.000 Euro gehen nun jeweils15.000 Euro an eine der sechs großen Hilfsorganisationen:SOS-Kinderdorf, UNICEF Deutschland, Deutsches Rotes Kreuz, DeutschesKinderhilfswerk, Make-A-Wish Deutschland und Die Arche. Sie sorgendafür, dass das Geld dort ankommt, wo es gebraucht wird,beispielsweise für notleidende Kinder in Entwicklungsländern, einenKrippenspielplatz in der Pfalz oder die Erfüllung von Wünschenlebensbedrohlich erkrankter Kinder.

„Wir wollten in unserer Weihnachtskampagne nicht nur über Wünsche

sprechen, sondern auch helfen, einige wahr zu machen. Ein großes

–Dankeschön– geht an die vielen Follower auf unseren

Social-Media-Kanälen, die unserem Aufruf gefolgt sind und durch ihr

–Like– den Spendenbetrag kontinuierlich erhöht haben. Mit ihrer Hilfe

können wir heute eine stattliche Summe zum Wohl von Kindern spenden“,

freut sich Anita Wälz, Geschäftsführerin Unternehmenskommunikation

von Lidl Deutschland.

Spendenaktion als Teil der Weihnachtskampagne

Die Social-Media-Spendenaktion war neben dem Weihnachtsfilm „Kids

Gone“ und der Lidl-Kinderstudie ein Element der dreiteiligen

Weihnachtskampagne #waswirklichwichtigist, die Bedürfnisse von

Kindern in den Fokus rückte. Während der Weihnachtsfilm hervorhob,

wie bedeutend Familie und ein harmonisches Umfeld für Kinder sind,

zeigte die Lidl-Kinderstudie, welche Themen ihnen besonders am Herzen

liegen wie beispielsweise die Vermeidung von Plastikmüll oder die

Rettung von Lebensmitteln.

Weitere Informationen sind unter www.lidl.de/gutegeste

nachzulesen.

