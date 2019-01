WAZ: Bundespolizei stockt Personal in NRW deutlich auf Von Presse

Die Bundespolizei stockt ihr Personal in NRW auf.

„Wir erwarten einen deutlichen Personalzuwachs von bis zu 380

Polizeivollzugsbeamten“, sagte ein Sprecher der für NRW zuständigen

Bundespolizeidirektion St. Augustin der Westdeutschen Allgemeinen

Zeitung (Dienstagsausgabe). Die Einstellungen würden im März und um

September vorgenommen. In der Bundespolizeiinspektion Dortmund, die

für große Teile des Ruhrgebiets und Südwestfalens zuständig ist,

kommen demnach ab März 40 zusätzliche Beamte zum Einsatz. In dieser

Dienststelle werden dann mehr als 340 Polizisten arbeiten.

Die Stadt Gelsenkirchen hatte sich zuletzt beim

Bundesinnenministerium wiederholt über die „Unterbesetzung der

Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof“ beschwert. Laut Bundespolizei

wird angestrebt, das Revier in Gelsenkirchen künftig ebenso rund um

die Uhr zu besetzen wie bisher schon die Reviere in Essen und

Dortmund.

Die Bundespolizeiinspektion Dortmund kümmert sich um die

Sicherheit in 197 Bahnhöfen sowie in den Flughäfen Dortmund und

Essen/Mülheim. Sie ist zuständig für Dortmund, Essen, Gelsenkirchen,

Bochum, Hagen, Mülheim, Bottrop, Herne sowie für die Kreise

Recklinghausen, Ennepe-Ruhr, Unna, Märkischer Kreis und

Hochsauerlandkreis.

