WAZ: In NRW profitieren Zehntausende von der Pflegereform

Von der jüngsten Pflegereform haben nach Angaben der

beiden Medizinischen Dienste der Krankenversicherung (MDK) aus NRW

mehrere Zehntausende Menschen in NRW profitiert. Das berichtet die in

Essen erscheinende WAZ (Freitagausgabe).

2017 haben danach knapp 280000 Senioren erstmals einen Antrag auf

Pflegebedürftigkeit gestellt. Das sind 90000 Menschen oder 35 Prozent

mehr als ein Jahr zuvor. Von ihnen erhielten mehr als 235000 Senioren

erstmals Anspruch auf Leistungen aus der Pflegeversicherung; rund

zwei Drittel sind in einen der beiden niedrigen Pflegegrade eins und

zwei eingestuft worden.

Die MDK-Chefs in NRW zogen eine positive Bilanz. Werner Greilich,

stellvertretender Geschäftsführer des MDK Nordrhein, lobte, dass seit

der Reform nicht länger nur auf körperliche Defizite der Versicherten

geschaut werde. „Der ganze Menschen wird in den Blick genommen. Das

sind deutliche Verbesserungen, die wir sehr begrüßen“, sagte Greilich

der WAZ. Ulrich Heine, MDK-Chef in Westfalen-Lippe, sprach von einem

Paradigmenwechsel. „Die umstrittene Minutenzählerei hat ein Ende“,

jetzt stünde die Selbstständigkeit mit dem tatsächlichen

Unterstützungsbedarf im Mittelpunkt.

Mit der Pflegereform vom 1. Januar 2017 sind in Deutschland die

drei bisherigen Pflegestufen durch fünf differenzierte Grade abgelöst

worden. Der Gesetzgeber hat Pflegebedürftigkeit zudem neu definiert:

Geistige Einschränkungen stehen nun gleichberechtigt neben

körperlichen Gebrechen. Das ist für Demenzkranke wichtig. Sie sind

bisher vielfach durchs Raster der Pflegeversicherung gefallen.

