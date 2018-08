WAZ: NRW-SPD arbeitet an Hartz-IV-Abschaffung

Die nordrhein-westfälische SPD arbeitet an der

Abschaffung des Hartz-IV-Systems. „Wir brauchen eine große

Sozialstaatsreform, die dann auch nicht mehr den Namen eines

verurteilten VW-Managers tragen darf. Ich wünsche mir, dass aus der

nordrhein-westfälischen SPD heraus dafür ein Modell entwickelt wird,

das soziale Sicherheit und Leistungsgerechtigkeit endlich wieder in

Einklang bringt“, sagte Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty der in

Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,

Montagausgabe).

Die Partei müsse sich ehrlich machen, forderte Kutschaty: „Die SPD

kann bis heute nicht erklären, warum der 49-jährige Facharbeiter nach

einem Jahr Arbeitslosigkeit genauso behandelt wird wie der

25-Jährige, der noch keinen Tag in seinem Leben gearbeitet hat. Das

hat das Gerechtigkeitsempfinden unserer Anhänger tief verletzt.“

Kutschaty, der im April gegen den Widerstand einflussreicher

SPD-Größen in NRW zum Landtagsfraktionschef gewählt wurde, hatte

schon beim Landesparteitag Ende Juni dazu aufgerufen, mit der Politik

von Ex-Kanzler Gerhard Schröder zu brechen und dessen damalige

Arbeitsmarkt-Reformen zu widerrufen. Angesichts der dramatischen

Umfrage-Misere der SPD gilt die sozialpolitische Kehrtwende als

Versuch, abgewanderte Stammwähler gerade im Ruhrgebiet

zurückzugewinnen. SPD-Vizekanzler Olaf Scholz hatte sich dagegen

mehrfach gegen die Abschaffung von Hartz IV ausgesprochen.

Er sei seit 13 Jahren Berufspolitiker, sagte Kutschaty weiter,

„und es vergeht seither kein Tag, an dem ich nicht von unseren

Mitgliedern und Anhängern auf Fehlentwicklungen durch die

Hartz-Reformen angesprochen werde. Dann muss man auch endlich den Mut

haben zu sagen: Wir ändern das. Und zwar ohne Freibier für alle zu

versprechen.“

Kutschaty ließ zunächst offen, ob die geplante Sozialstaatsreform

von der NRW-SPD als Antrag für einen Bundesparteitag oder mit Hilfe

einer Expertenkommission erarbeitet wird. Als Stellschraube gilt die

Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I, die bei Menschen mit langjähriger

Erwerbsbiografie auf bis zu 36 Monate ausgeweitet werden soll. Zudem

sind Korrekturen beim sogenannten Schonvermögen im Gespräch, damit

erkrankte oder unverschuldet arbeitslos gewordene Menschen nicht mehr

ihre gesamten Ersparnisse aufzehren müssen.

