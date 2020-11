WAZ: Städte nehmen das Land NRW beim Aufbau der Impfzentren in die Pflicht

Vor den Verhandlungen am Montag zwischen Land und Kommunen über den Aufbau von Impfzentren in NRW dringen die Kommunen darauf, am Ende nicht auf den Kosten für diese Aufgabe sitzen zu bleiben. “Die Städte brauchen rasch klare Aussagen des Landes, welche Aufgaben beim Aufbau und Betrieb der Corona-Impfzentren durch die Kommunen zu erfüllen sind. Die Kosten, die den Kommunen dabei entstehen, muss das Land ausgleichen, soweit nicht der Bund oder die Krankenkassen dafür aufkommen”, sagte Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetages NRW, der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Montagsausgabe).

Die Städte sind laut Dedy “selbstverständlich bereit, den Aufbau und Betrieb von Impfzentren organisatorisch und logistisch zu unterstützen.” Zum Beispiel könnten Städte Grundstücke oder Räumlichkeiten bereitstellen oder vermitteln und die Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorganisationen koordinieren. In jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt in NRW soll den Plänen des Landes zufolge bis Weihnachten mindestens ein Impfzentrum entstehen.

