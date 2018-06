WAZ: Vassiliadis: Wir haben ein Ausstiegsdatum für die Braunkohle: 2045

IGBCE-Chef Michael Vassiliadis lehnt einen

vorzeitigen Ausstieg aus der Kohleverstromung ab. Über das Datum

berät seit dieser Woche die Kohlekommission der Regierung, der auch

Vassiliadis angehört. „Wir haben ja schon eins – das Ende der

Genehmigungen für die Braunkohle, zum Beispiel 2045 im Rheinland“,

sagte er der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ/Freitagausgabe).

Bis dahin würden ohnehin nach und nach Kraftwerke vom Netz gehen. Die

Klimaziele bis 2030 und bis 2050 seien für die Energiewirtschaft

erreichbar – „ohne die Strukturbrüche, die andere offenbar bereit

sind, in Kauf zu nehmen.“ Die Kohle zu dämonisieren, obwohl sie von

ganz alleine auslaufe, halte er „volkswirtschaftlich für absurd“.

Wer aus der Kohleverstromung aussteigen wolle, müsse etwa sagen,

wie die Versorgungssicherheit gewährleistet bleibe, wenn Ökostrom

zwar in großen Mengen produziert, aber noch unzureichend

transportiert und gespeichert werden kann, sagte Vassiliadis der WAZ.

Es müsse auch darüber geredet werden, wie die Lasten besser verteilt

werden könnten. Die Energiebranche habe bereits eine Menge getan und

CO2 eingespart, was bereits Tausende Jobs gekostet habe. „Und nun

will man dem, der am meisten Einsparung geliefert hat, noch mehr oben

draufsatteln. Ich frage: Was machen wir da eigentlich?“

Die Strukturhilfen für die Braunkohlereviere, über die in der

Kommission gleichzeitig beraten wird, hält Vassiliadis für besonders

schwierig: „Ein plumper Tausch nach dem Motto: Gib Du mir das

Ausstiegsjahr, dann gebe ich Dir Geld – dafür stehe ich nicht zur

Verfügung.“ Die Konzepte für den Strukturwandel seien nicht trivial:

„Ich freue mich über jede Idee für eine Batteriefabrik. Aber ich

würde dann gerne den Abnehmer für die Batterien dort ebenso sehen,

damit das auch Sinn gibt.“

