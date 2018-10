WAZ: VBE-Umfrage: Realschullehrer fühlen sich im Stich gelassen

Viele Realschullehrer in NRW sind offenbar mit ihren

Arbeitsbedingungen unzufrieden. Der Verband Bildung und Erziehung

(VBE) in NRW hat erstmals eine Online-Umfrage unter

Realschullehrkräften gemacht und wertet die Ergebnisse als

alarmierend. „Fast 70 Prozent der befragten Lehrkräfte sind mit der

Gesamtsituation an der eigenen Schule nicht zufrieden. Nur 1,4

Prozent der Befragten werten sie als sehr gut. Das ist ein

niederschmetterndes Ergebnis“, sagte VBE-Landeschef Stefan Behlau der

in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung

(Samstagsausgabe). Die Landesregierung habe zwar den Konflikt um G8

oder G9 an Gymnasien beruhigt, bei den Bemühungen um die Gymnasien

aber „im ersten Regierungsjahr alle anderen Schulformen vergessen“,

kritisiert der VBE. Laut der Umfrage, an der sich 716 Realschullehrer

beteiligt hatten, sind 73 Prozent der Ansicht, ihre Schule sei nicht

gut und zeitgemäß mit modernen Medien ausgestattet. Fast alle gaben

an, dass an ihren Schulen Lehrer „fachfremd“ unterrichten. VBE-Chef

Behlau bringt die Sekundarschulen als mögliche Alternative zu

Realschulen ins Gespräch: „Durch den Wegfall der Hauptschulen gibt es

vielerorts in NRW gar kein dreigliedriges Schulsystem mehr. Die

Sekundarschulen könnten diese Lücke schließen. Die Landesregierung

muss endlich den Realschulen die freiwillige Möglichkeit anbieten,

sich in eine Sekundarschule umwandeln zu können“, sagte er der

Zeitung. Die Sekundarschulen seien in der Regel besser ausgestattet

als die Realschulen.

