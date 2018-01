WDR-Umfrage: Programm zur Sanierung maroder Schulen läuft nur schleppend an

Auch ein Jahr nach dem Start des Sanierungsprogramms der

Landesregierung „Gute Schule 2020“ befinden sich immer noch viele

Schulen in Nordrhein-Westfalen in einem schlechten baulichen Zustand.

Das ergab eine Umfrage des WDR unter allen Schulen und Kommunen des

Landes.

Demnach melden nur 16 Prozent der teilnehmenden Schulen, dass im

vergangenen Jahr Gebäudemängel mit Mitteln aus diesem Programm

behoben wurden. An rund 70 Prozent der beteiligten Schulen hat sich

der bauliche Zustand im abgelaufenen Jahr nicht verändert oder

verschlechtert, nur knapp 30 Prozent der Schulleiter meldeten eine

Verbesserung.

Seit dem 1.1.2017 stehen den Kommunen aus dem Landesprogramm „Gute

Schule 2020″ jährlich 500 Millionen Euro zur Verfügung. Laut NRW-Bank

wurden im vergangenen Jahr jedoch lediglich 223 Mio. Euro abgerufen,

das ist weniger als die Hälfte der zur Verfügung stehenden Gelder.

Einige Kommunen hatten bis Ende vergangenen Jahres überhaupt noch

kein Geld für ihre Schulen beantragt – darunter große Städte wie

Aachen und Duisburg. Viele Städte und Gemeinden beabsichtigen, die

Zuschüsse für 2017 erst in diesem Jahr abzurufen.

Die Umfrage ergab zudem, dass in manchen Städten, wie z.B. Bielefeld

und Essen, die Zuschüsse komplett für den Neubau einer einzigen

Schule und nicht für die Sanierung bestehender Gebäude verwendet

werden.

Personal fehlt

Als Grund für den schleppenden Start des Programms nennen viele

Kommunen u.a. fehlendes Personal und ausgelastete Handwerksbetriebe.

Zahlreiche Schulleiter kritisieren außerdem mangelnde Transparenz bei

der Verwendung der Gelder. Oft würde der tatsächliche Bedarf an den

Schulen nicht einmal erfasst, in vielen Kommunen – das bestätigen

auch die Angaben aus den Städten und Gemeinden – werden die

Sanierungsgelder überwiegend oder komplett in Neu- oder

Erweiterungsbauten gesteckt. Knapp Dreiviertel (72,8%) der befragten

Schulleiter bewerteten denn auch die bisherige Umsetzung des

Programms „Gute Schule 2020“ als „schlecht“ bzw. „weniger gut“.

Sowohl viele Schulleiter als auch zahlreiche Vertreter der Kommunen

plädierten in der WDR-Abfrage dafür, statt einmaliger Zuschüsse die

finanziellen Mittel des Landes für den Erhalt und die Modernisierung

der Schulbauten – die sogenannte „Schulpauschale“ – dauerhaft zu

erhöhen.

NRW-Schulministerium räumt Probleme ein

Das NRW-Schulministerium räumte gegenüber dem WDR Probleme beim Start

des Sanierungsprogramms ein und bestätigte insbesondere die

Personalengpässe in vielen Städten und Gemeinden als eine der

zentralen Ursachen. Staatssekretär Mathias Richter kündigte gegenüber

dem WDR an, dass das Programm „Gute Schule 2020“ möglicherweise über

die geplante Dauer von vier Jahren gestreckt wird, um den Kommunen

eine bessere Umsetzung zu ermöglichen. Außerdem soll die

Schulpauschale vom kommenden Jahr an erhöht werden.

Im Frühjahr 2016 hatte eine erste Schulumfrage des WDR dokumentiert,

wie problematisch der Zustand der Schulgebäude in NRW ist. 85 Prozent

von mehr als 1000 Schulen, die sich aus ganz NRW an der Umfrage

beteiligt hatten, meldeten Mängel in Klassenräumen, Toiletten,

Sporthallen, Schulhöfen und Dächern – viele davon gefährliche Mängel.

Einige Monate später legte die rot-grüne Landesregierung das Programm

„Gute Schule 2020“ auf. Daraus können die Städte und Gemeinden seit

dem 1.1.2017 bis einschließlich 2020 jährlich 500 Mio. Euro zur

Sanierung und digitalen Modernisierung ihrer Schulen abrufen.

An der Befragung des WDR haben sich insgesamt 1419 (von 5.670)

Schulen und 266 (von 396) Kommunen beteiligt. Das entspricht einer

Rücklaufquote von 25 bzw. 84 Prozent.

