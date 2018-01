neues deutschland: Marie Kapretz, beurlaubte Leiterin der Vertretung der katalanischen Regierung in Deutschland: „Ohne Dialog kommen wir im Katalonien-Konflikt nicht weiter“

Am 17. Januar tritt das neu gewählte katalanische

Parlament erstmals zusammen, ohne acht in Untersuchungshaft oder im

Exil weilende gewählte Abgeordnete. „So wird der Wählerwillen

missachtet, wenn diejenigen, die abstimmen müssten und den Auftrag

der Wähler dafür haben, einfach festgehalten werden. Dass auf

EU-Ebene dazu kein Protest zu vernehmen ist, darüber bin ich

entsetzt“, sagte Marie Kapretz der in Berlin erscheinenden

Tageszeitung „neues deutschland“ (Mittwochausgabe). Für Kapretz, die

nach der Unabhängigkeitserklärung Kataloniens beurlaubte Leiterin der

Vertretung der katalanischen Regierung in Deutschland, liegt der

Schlüssel zur Lösung des Katalonien-Konflikts im Dialog: „Es heißt

zwar, dass aus Kreisen der EU hinter verschlossenen Türen Druck auf

Spaniens Premier Mariano Rajoy ausgeübt wird, damit er eine

Dialoglösung auf den Weg bringt, aber in Sicht ist sie noch nicht.

Ich sehe keine Lösung ohne Dialog.“

