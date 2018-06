Weidel: Augsburger CSU-OB macht sich mit Linksextremen gemein

Linksextreme mobilisieren deutschlandweit zu

Kundgebungen gegen den Bundesparteitag der AfD in Augsburg. Bis zu

tausend potenzielle Gewalttäter werden am Wochenende erwartet. Die

Polizei muss den AfD-Parteitag deswegen mit einem Großaufgebot

schützen. Medienberichten zufolge will auch Oberbürgermeister Kurt

Gribl (CSU) „unter Wahrung des Sachlichkeitsgebots“ an einer der

Kundgebungen teilnehmen.

Dazu erklärt die Fraktionsvorsitzende der AfD im Deutschen

Bundestag Alice Weidel:

„Oberbürgermeister Gribl zündelt mit dem inneren Frieden und der

Sicherheit der Bürger in seiner Stadt. Dass Spitzenpolitiker von

Grünen, SPD und Linken Seite an Seite mit Linksextremen und

potenziellen Gewalttätern gegen den Parteitag der AfD mobilisieren

und damit einer demokratisch legitimierten Partei ihre

verfassungsmäßigen Rechte streitig machen, ist bereits Skandal genug.

Wenn auch namhafte CSU-Politiker sich vom Vorwahlkampf dazu

hinreißen lassen, auf einschlägigen Kundgebungen aufzutreten, ist das

geradezu eine Mobilisierungshilfe für –Antifa—Fanatiker und linke

Krawallmacher und eine Ermunterung, die letzten Hemmungen

fallenzulassen.

Ich appelliere daher an Oberbürgermeister Kurt Gribl: Gießen Sie

kein Öl ins Feuer. Machen Sie sich nicht mit Linksextremen und

geistigen Brandstiftern gemein. Wahren Sie die Würde Ihres Amtes: Die

einzig logische Konsequenz aus dem Neutralitäts- und

Sachlichkeitsgebot ist für einen Oberbürgermeister, sich nicht

einseitig an Kundgebungen gegen eine demokratisch legitimierte Partei

zu beteiligen, die friedlich ihre verfassungsmäßigen Rechte

wahrnehmen will.“

