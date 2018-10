Hardt: Petersburger Dialog unterstreicht Interesse an guten Beziehungen zu Russland

Freihandelszone von Lissabon bis Wladiwostok bleibt

Ziel

In Moskau fand unter dem Motto „Vertrauen bilden, Partnerschaft

stärken: Zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und

Deutschland als Impuls für den zwischenstaatlichen Dialog“ der 17.

Petersburger Dialog statt. Hierzu erklärt der außenpolitische

Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt:

„Der 17. Petersburger Dialog zeigt, wie sehr Deutschland an guten

Beziehungen und einer konstruktiven Zusammenarbeit mit Russland

interessiert ist. Allein die Tatsache, dass Bundeswirtschaftsminister

Peter Altmaier an dem Dialog teilgenommen hat, unterstreicht den

Stellenwert, den wir dem Dialog beimessen. Wir wollen vor allem die

zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit mit Russland ausbauen und auf

diese Weise den Menschen beider Länder Begegnungen erleichtern.

Deutschland ist weiterhin bereit, Russland bei einer

wirtschaftlichen und strukturellen Modernisierung zu unterstützen.

Dennoch überwiegen die Differenzen. Spätestens mit der Annexion der

Krim und der russischen Intervention in der Ostukraine hat Russland

den europäischen Konsens, nie wieder Grenzen durch kriegerische und

gewaltsame Handlungen zu verändern, gebrochen. Damit hat Moskau einen

Grundpfeiler der europäischen Friedensordnung, wie sie nach den

Schrecken des Zweiten Weltkrieges errichtet wurde, in eklatanter

Weise verletzt. Russland alleine hat es in der Hand, die Sanktionen

zu beenden, indem es die Aggressionen gegen die Ukraine beendet und

die Minsker Vereinbarungen vollständig umsetzt.

Langfristig streben wir mit Russland die Einrichtung einer

Freihandelszone von Wladiwostok bis Lissabon an. Dies kann aber nur

auf der Grundlage der WTO-Regeln geschehen. Die Wahrung

rechtsstaatlicher Prinzipien und die Achtung der territorialen

Integrität souveräner Staaten ist unabdingbar.“

