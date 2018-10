„Weihnachten im Schuhkarton®“ schenkt Kriegskindern Hoffnung / Zweitgrößte Weihnachtswerkstatt Europas eröffnet im Süden Deutschlands (FOTO)

Die Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ bringt

Kriegskindern, Flüchtlingen und anderen ausgegrenzten Mädchen und

Jungen Hoffnung. Das beobachtet Geschenke der Hoffnung – das

christliche Werk, das hinter der Mitmachaktion steht. Zum 23. Mal

rufen sie dazu auf, Geschenkpäckchen für bedürftige Kinder zu packen.

Die Päckchenspenden können bis zum 15.11. zu einer von tausenden

offiziell registrierten Abgabestellen in Deutschland, Österreich,

Liechtenstein, Schweiz und Südtirol gebracht werden. Alle

Abgabestellen sind unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org zu finden

und vor Ort mit einem Siegel gekennzeichnet. Wer keine Zeit hat, ein

Päckchen selbst zu füllen, kann alternativ unter www.online-packen.de

eines auf die Reise schicken.

„Weihnachten im Schuhkarton“ vermittelt langfristige Werte

Über 157 Millionen Kinder wurden bisher durch die Geschenkaktion

„Weihnachten im Schuhkarton“ (international: „Operation Christmas

Child“) beschenkt. Allein im letzten Jahr waren es mehr als elf

Millionen Kinder. Eins dieser Kinder ist Jaroslav aus der Ukraine. Er

wohnt nicht weit von der Frontlinie, an der es zwischen russischen

Separatisten und ukrainischen Kräften immer wieder zu kriegerischen

Auseinandersetzungen kommt. Sein Leben ist geprägt von Angst. Als er

von „Weihnachten im Schuhkarton“ ein Päckchen bekommt, ändert sich

für ihn alles: Während der Weihnachtsfeier seiner lokalen

Kirchengemeinde wird er zum ersten Mal in seinem Leben mit der Liebe

Gottes konfrontiert und spürt plötzlich einen tiefen Frieden, eine

neue Hoffnung. Auch seine Familie wird davon erfasst.

„Das Besondere an dieser Aktion ist, dass ein gespendeter

Schuhkarton mehr als nur einen Glückmoment bei den Kindern auslöst.

Es geht darum, ihnen langfristige Werte wie Glaube, Hoffnung und

Liebe spürbar zu vermitteln“, erklärt Bernd Gülker,

geschäftsführender Vorstand von Geschenke der Hoffnung. Für viele der

Kinder sei es das erste Geschenk ihres Lebens und sie spürten die

Zuneigung, die ihnen dadurch vom Päckchenpacker entgegengebracht

wird. Die Schuhkartons aus dem deutschsprachigen Raum werden

überwiegend in osteuropäischen Ländern verteilt. Durch den Kontakt

mit den lokalen Kirchengemeinden erfahren die Mädchen und Jungen

nicht nur mehr über den Glauben, sondern auch praktische

Unterstützung.

Ehrenamtliche Beteiligung im Süden Deutschlands soll intensiviert

werden

In diesem Jahr wird es noch mehr Mitmachmöglichkeiten bei

„Weihnachten im Schuhkarton“ geben: Neben Berlin wird in

Baden-Württemberg eine zweite Weihnachtswerkstatt eröffnet, in der

die eingehenden Päckchen eine Qualitätssicherung durchlaufen. „Wir

haben bereits viele engagierte, freiwillige Mitpacker im Süden

Deutschlands, denen wir mit einem Standort in ihrer Nähe

entgegenkommen möchten. Wir hoffen dadurch, die Reichweite der Aktion

zu stärken, um so noch mehr Kinder mit einem Päckchen erreichen zu

können“, so Gülker. Die Weihnachtswerkstatt in der Nähe von Pforzheim

wird die zweitgrößte in Europa sein. Nähere Informationen sowie die

Möglichkeit zur Registrierung gibt es unter

www.weihnachtswerkstatt.de.

Jeder kann mitmachen!

Selber mitpacken ist ganz einfach: Acht Euro pro beschenktes Kind

zurücklegen – damit wird die Durchführung der Gesamtaktion

finanziert. Deckel und Boden eines Schuhkartons separat mit

Geschenkpapier bekleben oder vorgefertigten Schuhkarton unter

www.jetzt-mitpacken.de bestellen. Das Päckchen mit neuen Geschenken

füllen und mitsamt der Spende dann rechtzeitig zur nächstgelegenen

Abgabestelle bringen. Alle Informationen sowie Packtipps und

Hinweise, was nicht eingepackt werden soll, erhält man unter

www.weihnachten-im-schuhkarton.org oder der Hotline +49 (0)30 – 76

883 883. Wer die Aktion finanziell unterstützen möchte, findet auf

der Webseite des Vereins ein sicheres Online-Spendenformular oder

kann klassisch per Überweisung spenden: (Für Deutschland) Geschenke

der Hoffnung, IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11, BIC: GENODED1PAX,

Verwendungszweck: 300500/Weihnachten im Schuhkarton; (Für Österreich)

Geschenke der Hoffnung, IBAN:AT51 1860 0000 1602 0919, BIC: VKBLAT2L,

Verwendungszweck: 300500/Weihnachten im Schuhkarton. PayPal-Nutzer

können über folgenden Link (anonym) spenden: paypal.me/mitpacken

Über „Weihnachten im Schuhkarton“

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der internationalen Aktion

„Operation Christmas Child“ des christlichen Hilfswerks Samaritan–s

Purse. Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 11 Millionen Kinder

in über 100 Ländern durch die Aktion erreicht. Die Schuhkartons aus

dem deutschsprachigen Raum gingen 2017 nach Bulgarien, Georgien,

Litauen, Moldau, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, in

die Ukraine und die Mongolei.

