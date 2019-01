Welcome Center Manpower: Berufliche Integration von Flüchtlingen und Menschen mit Migrationshintergrund in das Unternehmen

Geflüchtete und Personen mit

Migrationshintergrund brauchen besondere Unterstützung, um auch

beruflich in der neuen Heimat Fuß zu fassen. Daher hat Manpower am 1.

Juli 2017 das durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und

den Europäischen Sozialfonds geförderte Projekt „Welcome Center

Manpower“ gestartet. Im Rahmen dieses Projekts werden die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Manpower in die Lage versetzt,

diesen besonderen Personengruppen eine berufliche Integration zu

ermöglichen. Im ersten Schritt wurden Instrumente, Verfahren und

Konzepte entwickelt, die bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt

helfen. Dafür notwendige Personalentwicklungsstrukturen werden

zunächst in zwölf Niederlassungen eingeführt und dann später

bundesweit umgesetzt. Mittlerweile wurden Befragungen durchgeführt

sowie Handlungshilfen auf der Homepage hochgeladen, die auch von

externen Firmen kostenfrei genutzt werden können. Derzeit werden

Lernmodule zur interkulturellen Lernkompetenz erarbeitet.

Die Integration von Geflüchteten und Menschen mit

Migrationshintergrund ist eine vielschichtige Aufgabe, die weit mehr

bedeutet als die Vermittlung von notwendigen Sprachkenntnissen. Sie

müssen im Betrieb, in dem sie eingesetzt werden, in jeder Hinsicht

zurechtkommen. Die Personaldisponentinnen und Personaldisponenten

sollen sich dabei weitestgehend in deren Lage versetzen und sie dabei

unterstützen. Den Flüchtlingsmigranten sollen Wege aufgezeigt werden

in Deutschland zurecht zu kommen. Deshalb wurden Befragungen

durchgeführt, in denen Wünsche und Bedarfe der betroffenen

Personengruppen abgefragt wurden. Aus den Ergebnissen wurden

Handreichungen und Hand-Outs entwickelt, welche die

Personaldisponentinnen und Personaldisponenten dabei unterstützen,

dem gerecht zu werden. Derzeit werden entsprechende Lernmodule zur

interkulturellen Kompetenz entwickelt.

Das „Welcome Center Manpower“ setzt im Rahmen der Modellphase in

zwölf Niederlassungen die Personalentwicklungsmaßnahmen um und coacht

die dortigen Personaldisponentinnen und Personaldisponenten. Im

Ergebnis soll bei Manpower eine kontinuierliche interkulturelle

Personalentwicklung implementiert werden.

„Handlungshilfen für den Transfer werden entwickelt und

interessierten Unternehmen über die Projekthomepage zur Verfügung

gestellt“, sagt Anke Anderie, Managing Director HR bei der

ManpowerGroup Deutschland. „Anderen Unternehmen soll das Welcome

Center Manpower als Beispiel für eine professionelle und

interkulturelle Kommunikation dienen. „Das Ministerium für Arbeit und

Soziales sowie der Europäische Sozialfonds fördern das Projekt im

Rahmen der Initiative „Fachkräfte sichern – weiter bilden und

Gleichstellung fördern“. Der aktuelle Stand und alle Neuigkeiten aus

dem Projekt werden über die Projekthomepage

(www.welcomecentermanpower.de) zur Verfügung gestellt.

Über den Europäischen Sozialfonds

Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist Europas wichtigstes

Instrument zur Förderung von Beschäftigung und sozialer Integration

in Europa. Deutschland erhält in der ESF-Förderperiode 2014-2020 rund

7,5 Mrd. Euro. Davon fließen rund 2,7 Mrd. Euro in das

ESF-Bundesprogramm und rund 4,8 Mrd. Euro in die ESF-Aktivitäten der

Bundesländer. Mit den Mitteln aus dem ESF-Bundesprogramm sollen die

Beschäftigungschancen von etwa 730.000 Menschen verbessert werden.

Weitere Informationen zum ESF finden Sie unter www.esf.de

Über die ManpowerGroup Deutschland

Die ManpowerGroup ist weltweit führend in der Bereitstellung

innovativer Lösungen und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen in

der sich verändernden Welt der Arbeit erfolgreich sein können. Mit

mehr als 24.000 Mitarbeitern zählt die ManpowerGroup zu den drei

größten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach der

Unternehmensgruppe agieren an bundesweit 300 Standorten die

Gesellschaften Manpower, Stegmann, Experis, ManpowerGroup Solutions,

Proservia, Right Management sowie spezialisierte Einzelmarken.

Mehr Informationen erhalten Sie unter http://www.manpowergroup.de.

