Kooperationsprojekt schafft Perspektiven für Flüchtlinge und Migranten als Fahrer bei der MVG (FOTO)

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) braucht viele neueFahrerinnen und Fahrer für den wachsenden Mobilitätsbedarf derMillionenstadt. Dieses Jahr will sie mehr als 300 Kollegen undKolleginnen bei U-Bahn, Bus und Tram einstellen. Einerseits sind alsovor allem bei Bus und U-Bahn viele Stellen offen. Andererseits suchenFlüchtlinge mit gesichertem Aufenthaltsstatus und Menschen mitMigrationshintergrund eine Beschäftigung und gesichertes Einkommen.Was liegt also näher, als diese beiden Bedürfnisse zum Gewinn allerzusammen zu bringen? Die Stadtwerke München (SWM), die MVG, dasJobcenter München und die Beruflichen Fortbildungszentren derBayerischen Wirtschaft (bfz) tun in München genau das: Sie bildenFlüchtlinge und Migranten zu Fahrerinnen und Fahrern für Bus undU-Bahn aus. Das klare Ziel für die Teilnehmer ist eine Übernahme inein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis bei der MVG.

Erste Erfolge

In dem von Mai bis Dezember 2017 durchgeführten Pilotprojekt

wurden zwei U-Bahnfahrer und fünf Busfahrer gewonnen. In der im

November 2017 gestarteten zweiten Phase befinden sich neun neue

Kollegen und Kolleginnen. In diesen Tagen steht nun die dritte Runde

mit weiteren 20 Teilnehmern am Start.

Besondere Herausforderungen

An erster Stelle für die angehenden Fahrer stehen gute

Sprachkenntnisse. Ob in Gesprächen mit Fahrgästen oder mit Kollegen

und Vorgesetzen: Die Flüchtlinge und Migranten müssen solide Deutsch

sprechen. Deswegen geht der Qualifizierung auch ein umfassender

Sprachkurs beim bfz München voran. Insbesondere technisches

Fachvokabular rund um die Fahrzeuge, wie z.B. Bremskreislauf oder

Federspeicher, wird in den Deutschkursen vermittelt. Diesen

Fachwortschatz benötigen Sie später in der Praxis und auch schon

während der Fahrausbildung. Denn sie absolvieren sie mit allen

anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der regulären Fahrschule

der MVG. Und auch bei der abschließenden Prüfung müssen die

(fach-)sprachlichen Fähigkeiten nachgewiesen werden. Denn auch hier

gibt es kein Sonderformat, die Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer

machen dieselbe Prüfung wie die deutschen Muttersprachler.

Auswahl und Qualifizierung

Die Akquise der Teilnehmerinnen und Teilnehmer übernimmt das

Jobcenter unterstützt durch das bfz. Die endgültige Auswahl erfolgt

dann im Rahmen von sogenannten Clearing-Tagen im bfz München. Hier

wird das Projekt ausführlich vorgestellt, Bewerberinnen und Bewerber

sowie Unternehmensvertreter lernen sich kennen und es findet ein

Spracheinstufungstest statt. Im Anschluss beginnt die Qualifizierung

mit einem 12-wöchigen berufsbezogenen Deutschkurs, dann startet eine

wiederum 12-wöchige Praktikums- und Orientierungsphase, die aus einem

Praktikum im Fahrdienst der MVG (2 bis 3 Tage pro Woche) und der

Fortsetzung des Deutschkurses besteht. Geeignete Bewerber werden

anschließend in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bei der MVG

übernommen und beginnen ihre Ausbildung als Bus- oder U-Bahnfahrer.

