Weltärztebund positioniert sich zu medizinisch-ethischen Themen und zu Versorgungsfragen

Berlin, 09.10.2018 – Der Weltärztebund (World

Medical Association, WMA) hat auf seiner Generalversammlung vom 03.

bis 06. Oktober 2018 in Reykjavik die Dringlichkeit betont, sich

weltweit der Gesundheit von Migranten, insbesondere von geflüchteten

Menschen, anzunehmen und damit seine Forderungen aus dem Jahr 2016

erneuert. In der Resolution stellen die Delegierten fest, dass

Migration eine globale Herausforderung ist. Ärztinnen und Ärzte

müssten sich weltweit für das Recht jedes Einzelnen auf Gesundheit

einsetzen. Zudem sollten sie sich gegen jegliche Vorgaben stellen,

die diesem Grundrecht entgegenstehen.

Darüber hinaus formulierten die Delegierten auf der

Generalversammlung eine Stellungnahme zum medizinisch-indizierten

Schwangerschaftsabbruch, bzw. Empfehlungen zum Schutz werdender

Mütter bei einer lebensbedrohlichen Schwangerschaft. In einer

weiteren Stellungnahme beschäftigte sich der Weltärztebund mit

Möglichkeiten und Grenzen der Telemedizin. Die Delegierten betonten,

dass diese Verfahren vor allem dann zum Einsatz kommen sollten, wenn

ein direkter physischer Kontakt zwischen Patient und Arzt nicht

möglich sei. Außerdem dürfe Telemedizin nicht einzig aus Gründen der

Kostenersparnis eingeführt werden. In seiner aktualisierten

Stellungnahme zum Thema „Todesstrafe“ hat der Weltärztebund erneut

betont, dass die Teilnahme an einer Exekution für Ärztinnen und Ärzte

ethisch nicht akzeptabel ist.

Parallel zur Generalversammlung fand eine Medizinethikkonferenz

statt, in der die aktuellen ethischen Herausforderungen der

Ärzteschaft diskutiert wurden. Auf der Konferenz wurde unter anderem

von den Zusammenkünften von Mitgliedern des Weltärztebundes in den

vier Weltregionen Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa berichtet,

in denen Fragen zum Lebensende beraten wurden. Den Berichten nach

wird der ärztlich assistierte Suizid von der Mehrheit der Ärztinnen

und Ärzte abgelehnt. Ein weiteres Beratungsthema auf der

Medizinethikkonferenz war die Bedeutung des ärztlichen Berufsethos.

Die Delegierten kamen überein, dass in einer globalisierten bzw. sich

weiter globalisierenden Welt ein weltweit gültiger Ärztekodex als

Vertiefung des Genfer Gelöbnisses notwendig ist.

Professor Leonid Eidelman aus Israel hat sein Amt als Präsident

des Weltärztebundes für die Amtsperiode 2018/2019 angetreten. Für die

darauf folgende Amtsperiode wurde der Brasilianer Dr. Miguel Jorges

gewählt.

Weitere Informationen: https://www.wma.net/news-post/world-medical

-association-general-assembly-9/

