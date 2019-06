Weltflüchtlingstag: „Der Kampf um die Zugehörigkeit zu einem Staat ist der Kampf um Schutz und Sichtbarkeit“ / Aktion Deutschland Hilft erinnert an das Schicksal von Millionen staatenloser Menschen (FOTO)

Sie haben kein Recht zur Schule zu gehen, von einem Arzt behandeltzu werden, zu arbeiten, wählen zu gehen oder sich in einem Land freizu bewegen: Da die Zahl der Flüchtlinge jährlich zunimmt, steigt auchdie Zahl staatenloser Menschen. Oft verlieren sie im Krieg oder aufder Flucht ihre Papiere. Betroffen sind auch Kinder, weil ihre Elternstaatenlos sind oder sie auf der Flucht zur Welt kommen. AlsZusammenschluss renommierter deutscher Hilfsorganisationen erinnertdas Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ zum Weltflüchtlingstag am 20.Juni an das Schicksal von 10 Millionen Menschen, denen ohne Pass undStaatsbürgerschaft jegliches Recht verwehrt bleibt.Hilfsorganisationen des Bündnisses leisten an vielen KrisenherdenNothilfe auch für die Würde dieser Menschen.

„Der Kampf um die Zugehörigkeit zu einem Staat ist der Kampf um

den Schutz und die Sicherheit dieser Menschen“, sagt Manuela Roßbach,

geschäftsführender Vorstand von „Aktion Deutschland Hilft“.

„Staatenlose leben in einem rechtsfreien Raum. Sie sind von der

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft vollkommen ausgeschlossen. Und

das, obwohl eigentlich jeder das Recht auf einen Pass hat. So legt es

zumindest die allgemeine Erklärung der Menschenrechte fest.“

Die größte Gruppe staatenloser Menschen bilden die Rohingya aus

Myanmar, ehemals Birma, von denen fast eine Million in

Flüchtlingslagern in Bangladesch lebt. Hilfsorganisationen bieten

hier und genauso für weitere Staatenlose in vielen anderen Ländern

den Schutz, der ihnen verwehrt wird. „Hier geht es vor allem um ein

Dach über dem Kopf, medizinische Versorgung, Trinkwasser und

Lebensmittel. Genauso aber auch um Sanitäranlagen, Bildungsangebote

und Arbeitsmöglichkeiten, um auf eigenen Beinen stehen zu können“,

erklärt Roßbach.

Auch zahlreiche syrische Flüchtlinge sind von Staatenlosigkeit

betroffen: „Viele Syrer sind zum Beispiel in den benachbarten Libanon

geflohen – ohne Pass oder Ausweisdokumente. Ihre dort geborenen

Kinder gelten als staatenlos, da sie ohne diese Papiere nicht

registriert werden können. Sie sind also weder Syrer noch Libanesen

und haben nicht das Recht, zur Schule zu gehen oder von einem Arzt

behandelt zu werden“, so Roßbach weiter. „Es braucht weltweite

politische Lösungen für staatenlose Menschen. Bis dahin werden

Bündnisorganisationen diesen Menschen helfen – genauso wie allen, die

in humanitäre Not geraten sind.“

Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.

„Aktion Deutschland Hilft“ ist das 2001 gegründete Bündnis von

deutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre

Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die

beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der

humanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeit

weiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei der

Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitut

für soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenrat

zertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im

Katastrophenfall auf www.aktion-deutschland-hilft.de

