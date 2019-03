Weltfrauentag 8. März: Rechte von Frauen mit Behinderungen stärken, gegen Mehrfachdiskriminierung vorgehen

Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März ruft das Deutsche

Institut für Menschenrechte dazu auf, die Rechte von Frauen und Mädchen mit

Behinderungen zu stärken. Frauen mit Behinderungen sind mehrfacher

Diskriminierung ausgesetzt: Sie werden nicht nur aufgrund ihres Geschlechts,

sondern auch aufgrund ihrer Beeinträchtigung benachteiligt. Kommen weitere

Merkmale – wie etwa eine Fluchterfahrung – hinzu, so kann dies zu noch stärkerer

Benachteiligung führen.

„In Deutschland leben laut Mikrozensus circa 6,43 Millionen Frauen mit

Behinderungen, das entspricht 15,6 % der weiblichen Bevölkerung. In vielen

Lebensbereichen sind sie besonders benachteiligt“, erklärt Beate Rudolf,

Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte. So fehle es etwa an

Angeboten der Assistenz zur Elternschaft von Frauen mit psychosozialen und

intellektuellen Beeinträchtigungen sowie barrierefrei zugänglichen Angeboten der

Gesundheitsversorgung vor allem in ländlichen Regionen. Mehr als die Hälfte der

Frauen mit Behinderungen seien nicht erwerbstätig und dadurch besonders

armutsgefährdet. Darüber hinaus seien Frauen mit Behinderungen einem besonders

hohen Risiko ausgesetzt, Opfer von Gewalt und Missbrauch zu werden.

„Zehn Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland

sind geschlechtsspezifische Belange bei der Umsetzung der Konvention stärker zu

berücksichtigen“, so Rudolf. So müssten systematisch Daten und Statistiken über

die Situation von Frauen und Mädchen mit Behinderungen erhoben und darauf

basierend gezielte Maßnahmen gegen Mehrfachdiskriminierung umgesetzt werden.

Dazu sei Deutschland zuletzt auch durch die Vereinten Nationen aufgefordert

worden.

Artikel 6 der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet staatliche Stellen

dazu, durch gezielte Maßnahmen dafür zu sorgen, dass Frauen mit Behinderungen

ihre Rechte gleichberechtigt mit anderen genießen können.

WEITERE INFORMATIONEN

Britta Leisering (2017): Information: Rechte von Frauen und Mädchen mit

Behinderungen. Allgemeine Bemerkung Nr. 3 des UN-Ausschusses für die Rechte von

Menschen mit Behinderungen http://ots.de/Lf35pI

Heike Rabe, Britta Leisering (2018): Die Istanbul-Konvention. Neue Impulse für

die Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt – Kapitel 4.3: Frauen mit

Behinderungen, S. 39-45. http://ots.de/GoGIgP

Das Deutsche Institut für Menschenrechte ist mit dem Monitoring der Umsetzung

der UN-Behindertenrechtskonvention betraut worden und hat hierfür die

Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention eingerichtet. Es hat gemäß der

UN-Konvention (Artikel 33 Absatz 2 UN-BRK) den Auftrag, die Rechte von Menschen

mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und die Umsetzung der Konvention in

Deutschland zu überwachen. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist seit 2009 in

Deutschland rechtsverbindlich.

