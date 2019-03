Weltfrauentag: Paritätischer fordert die Rechte der Frauen 365 Tage im Jahr ernst zu nehmen

Zum morgigen Internationalen Frauentag am 8. März

ruft der Paritätische Gesamtverband auf, die Rechte von Frauen

vollständig umzusetzen. Der Verband sieht diese Rechte in vielen

Punkten noch nicht erfüllt.

„Der 8. März mahnt uns alle, nicht nur heute, sondern 365 Tage im

Jahr für Frauenrechte einzustehen. Ganz egal ob Equal Pay,

Altersarmut oder die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf –

die Politik ist mehr denn je gefragt zu handeln“, erklärt Marion von

zur Gathen, Leiterin der Abteilung Soziale Arbeit beim Paritätischen

Gesamtverband. Insbesondere fordert der Verband auch die ersatzlose

Streichung des § 219a StGB sowie den altersunabhängigen Zugang zu

kostenfreien Verhütungsmitteln für Menschen mit geringem Einkommen.

Über den vorgelegten Kompromissvorschlag der Großen Koalition zu §

219a zeigte sich der Paritätische enttäuscht.

„Jede Frau muss sich ungehindert über Schwangerschaftsabbrüche

informieren können. Das schließt Internetseiten von Ärztinnen und

Ärzten durchaus mit ein“, sagt Marion von zur Gathen. Das gleiche

gelte für Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche

durchführen, so von zur Gathen: „Jede Ärztin und jeder Arzt muss ohne

Angst und umfassend, über das Ob und Wie im Netz informieren können.“

Leider sei dies vor dem Hintergrund der bestehenden Rechtslage

gegenwärtig nicht möglich, meint von zur Gathen.

Für den Verband ist es inakzeptabel, wenn Frauen am Zugang zu

Beratungsstellen, Kliniken oder Arztpraxen durch sog.

„Lebensschützer“ gehindert werden. Mit Unverständnis sieht der

Paritätische Gesamtverband die Ankündigung von entsprechenden

Aktivitäten in Hessen, Baden-Württemberg und Bayern vor Einrichtungen

seiner Mitgliedsorganisation Pro Familia. Der Verband fordert die

Politik auf, die erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um

Frauen einen geschützten und ungehinderten Zugang zu

Schwangerschaftsberatungsstellen, zu Arztpraxen und Kliniken zu

ermöglichen und Schutzzonen zu schaffen.

Diese Entwicklungen sowie eine Zunahme von offen frauenfeindlichen

Beiträgen im Deutschen Bundestag sowie in den Medien beobachtet der

Paritätische mit Sorge und mahnt daher an, den Weltfrauentag in

seiner Bedeutung wieder ernst zu nehmen und den Frauenrechten mehr

Geltung zu verschaffen.

