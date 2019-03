Der Tagesspiegel: Grünen-Chefin Baerbock fordert feministischen Aufbruch 2030 und „neue Schwesterlichkeit“

Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock und die

frauenpolitische Sprecherin der Partei, Gesine Agena, haben einen

feministischen Aufbruch 2030 gefordert. „Unsere Töchter sollen mit

den gleichen Chancen aufwachsen wie die Söhne anderer“, schreiben

Baerbock und Agena in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel

(online): „Deswegen muss das nächste Jahrzehnt ein feministisches

werden. Deswegen formulieren wir einen feministischen Aufbruch 2030,

einen Plan für die kommenden zehn Jahre.“ Im Jahr 2030 solle die

Hälfte der Macht den Frauen gehören, fordern die Autorinnen. In den

Ländern, in denen Frauenrechte zurechtgestutzt würden, wie in

Russland, Polen und den USA, würden Regierungen autoritärer. „Wenn

wir diese Entwicklung sehen, macht uns das wütend“, heißt es weiter.

Die beiden Grünen-Politikerinnen fordern Solidarität unter Frauen

ein. „Immer noch vorhandene patriarchale Strukturen bestimmen nicht

nur das Denken und Handeln von Männern, sondern auch von Frauen. Wir

selbst können uns davon manchmal nicht freimachen und steigen ein auf

die Abwertungsmechanismen“, schreiben sie. Aber gerade jetzt sei die

Zeit der Frauen. „Wir wollen patriarchale Muster überwinden. Deswegen

laden wir alle Frauen ein, als Teil eines feministischen Aufbruchs

mit einer neuen Schwesterlichkeit für Gleichberechtigung und

Feminismus zu kämpfen.“

Konkret sprechen Baerbock und Agena sich für ein Paritégesetz für

den Bundestag aus, nach dem Listen und Wahlkreise gleichberechtigt

besetzt werden sollen. Außerdem fordern sie die Abschaffung des

Ehegattensplittings für neu geschlossene Ehen und stattdessen die

Einführung einer Kindergrundsicherung. „Wir wollen eine andere

Arbeitszeitpolitik durchsetzen, mit der sich Eltern die Erziehung und

den Beruf partnerschaftlicher aufteilen können und in der sie auch

über das erste Lebensjahr hinaus Auszeiten aus dem Beruf für die

Betreuung ihrer Kinder nehmen können“, heißt es weiter.

Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,

Telefon 030-29021-14909

Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de



Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell