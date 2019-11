Welthungerhilfe: Klimawandel, Korruption und Unruhen verschärfen den Hunger in Haiti

Knapp zehn Jahre nach dem verheerenden Erdbeben warnt die

Welthungerhilfe gemeinsam mit knapp 30 internationalen Hilfsorganisationen

davor, dass der Hunger in Haiti wieder auf dem Vormarsch ist. Eine neue Studie

der Vereinten Nationen und der haitianischen Regierung zeigt, dass sich die

Ernährungslage enorm verschlechtert hat und schon jetzt 35 Prozent der

Bevölkerung dringend auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind. Die Organisationen

befürchten, dass sich die Situation im nächsten Jahr weiter zuspitzen wird und

dann mehr als 4 Millionen Menschen nicht mehr ausreichend zu essen haben.

Die Gründe für die desolate Lage im Land sind vielfältig. Die steigenden

Rohstoffpreise, die Abwertung der lokalen Währung gegenüber dem Dollar,

Korruption sowie die Verschlechterung der Sicherheitslage nach den Unruhen haben

den Zugang der ärmsten Haushalte zu Nahrungsmitteln stark eingeschränkt. Aber

auch die Folgen des Klimawandels und eine anhaltende Dürre seit 2018 haben

besonders die Landwirtschaft hart getroffen.

“Die Landwirtschaft spielt eine entscheidende Rolle in der haitianischen

Wirtschaft, denn dort arbeitet die Hälfte aller Beschäftigten. Die Mehrheit der

Kleinbäuerinnen und Kleinbauern hat aber weniger als 2 Hektar Land, um die

Familien zu ernähren. Haiti ist von den Auswirkungen des Klimawandels besonders

hart betroffen. Die ländlichen Gebiete sind von Abholzung und Entwaldung

gekennzeichnet. Die Städte liegen an Küsten, Flüssen oder Berghängen, sodass

Überschwemmungen und Erdrutsche immer wieder ganze Existenzen vernichten. Die

Menschen haben keinerlei Ressourcen mehr, um diese Notlage abzufedern. Für Haiti

werden daher die Ergebnisse der 25. Weltklimakonferenz in Madrid eine wichtige

Rolle spielen”, beschreibt Mahamadou Issoufou-Wasmeier, Regionaldirektor

Karibik, die schwierige Lage im Land.

Die Welthungerhilfe fordert gemeinsam mit anderen Organisationen, dass die

internationale Staatengemeinschaft mehr Mittel für Haiti zur Verfügung stellt.

Dabei sollten lokale Produkte bei der Nahrungsmittelhilfe Vorrang haben, um die

heimische Wirtschaft anzukurbeln. Überwachungs- und Frühwarnsysteme müssen

unterstützt werden, um künftige Krisen besser bewältigen zu können.

