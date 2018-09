Welthungerhilfe zu den neuen Hungerzahlen der UN / Deutscher Bevölkerung ist Hungerbekämpfung wichtig

Die heute veröffentlichten weltweiten

Hungerzahlen der UN zeigen erneut einen Anstieg. Im Jahr 2017 gab es

laut UN Angaben weltweit 821 Millionen hungernde Menschen. Konflikte,

Klimawandel und ein langsameres Wirtschaftswachstum sind die

Hauptgründe dafür.

Laut einer aktuellen Umfrage von Infratest Dimap im Auftrag der

Welthungerhilfe liegt den Bundesbürgern die Bekämpfung des Hungers am

Herzen: Neun von zehn Bürgern ist die Hungerbekämpfung weltweit

wichtig, 53% sogar „sehr wichtig“. Fast zwei Drittel der Befragten

(64%) sind der Meinung, dass Deutschland sein Engagement im Bereich

der Hungerbekämpfung ausbauen sollte, so viel Unterstützung erhält

kein anderer Bereich der Entwicklungspolitik.

„Unsere Befragung zeigt, dass die Bundesregierung den klaren

Auftrag hat, noch mehr für den weltweiten Kampf gegen Hunger zu tun“,

sagt Bärbel Dieckmann, Präsidentin der Welthungerhilfe. „Das heißt

vor allem: Unterstützung für Kleinbauern und andere Menschen in

ländlichen Gebieten und dies nicht nur durch technische Projekte,

sondern auch durch Stärkung ihrer Rechte. Denn ihnen werden

produktive Ressourcen wie Land, Wasser oder Saatgut entzogen.

Menschenrechtsverteidiger werden zunehmend bedroht oder gar

ermordet.“

Am 19./20. September 2018 wird die „UN-Erklärung zu den Rechten

von Kleinbauern und anderen Menschen, die in ländlichen Regionen

arbeiten“ im UN-Menschenrechtsrat abschließend beraten. Am 27./28.

September treffen die Mitgliedsstaaten eine Entscheidung.

„Menschenrechte zu schützen und den institutionellen Rahmen weiter

fortzuentwickeln ist eine zentrale Aufgabe der deutschen

Außenpolitik“, so Dieckmann weiter. „Deshalb fordern wir die

Bundesregierung auf, die Erklärung zu unterstützen.“

Die Welthungerhilfe veröffentlicht am 11. Oktober den aktuellen

Welthunger-Index, der die weltweiten Ursachen von Hunger untersucht

und in einem Ländervergleich die Gewinner und Verlierer beim Kampf

gegen den Hunger vorstellt.

Weitere Informationen unter www.welthungerhilfe.de/presse

