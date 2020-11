Welttag der Armen am 15. November 2020

Den Welttag der Armen hat Papst Franziskus im Jahr 2016 zum Abschluss des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit verkündet, um das Schicksal der Armen weltweit verstärkt ins Blickfeld zu rücken. Er ruft die Menschen dazu auf, sich selbst mit konkreten Beiträgen ihren Mitmenschen am Rande der Gesellschaft zuzuwenden und einen persönlichen Einsatz gegen Armut zu leisten. Der Welttag wird seit 2017 jährlich am Sonntag vor dem Christkönigsfest begangen. In diesem Jahr findet der Welttag der Armen am 15. November statt.

In einer gemeinsamen Erklärung betonen der Vorsitzende der Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Franz-Josef Bode (Osnabrück), der Vorsitzende der Kommission Weltkirche, Erzbischof Dr. Ludwig Schick (Bamberg) sowie der Vorsitzende der Kommission für caritative Fragen, Erzbischof Stephan Burger (Freiburg): “Als Christinnen und Christen in einem wohlhabenden Land sind wir aufgerufen, unsere Arme auch über die Grenzen auszustrecken. Medizinisch und wirtschaftlich ist die durch Corona verursachte Not in vielen Entwicklungsländern ungleich größer als in Deutschland. Häufig verhindern dort Ausgangssperren, dass die Menschen das Nötigste zum Leben verdienen. Viele haben weder ein festes Einkommen, noch erhalten sie Unterstützungsleistungen.” Die katholischen Hilfswerke seien hier von großer Bedeutung: Gut vernetzt könnten sie in vielen Fällen direkt und wirkungsvoll helfen. Herzlich danken die Bischöfe allen, die dem Spendenaufruf der deutschen Bischöfe im September 2020 gefolgt seien. “Strecken wir den Armen unsere Hände entgegen! Jeder und jede nach den eigenen Möglichkeiten – in den Familien und im weiteren Lebensumfeld, in Gesellschaft, Staat und internationaler Gemeinschaft. So machen wir deutlich, dass es uns um die Würde aller geht und wir deshalb auf allen Verantwortungsebenen die Voraussetzungen für ein wahrhaft menschliches Miteinander schaffen wollen”, so die Bischöfe in ihrer Erklärung.

Papst Franziskus hat den Welttag der Armen in diesem Jahr unter das Leitwort “Streck dem Armen deine Hand entgegen” gestellt. In seiner Botschaft zum Welttag erklärt er: “Den Blick auf den Armen gerichtet zu halten ist schwierig, aber notwendiger denn je, um unserem persönlichen und sozialen Leben die rechte Richtung zu verleihen. Es geht nicht darum, viele Worte zu machen, sondern vielmehr, von der göttlichen Liebe angetrieben, sein Leben konkret einzubringen. Jedes Jahr komme ich mit dem Welttag der Armen auf diese für das Leben der Kirche grundlegende Wirklichkeit zurück, da die Armen immer bei uns sind und sein werden (vgl. Joh 12,8), um uns zu helfen, die Gegenwart Christi im täglichen Leben zu erfassen.”

Hinweise:

Die gemeinsame Erklärung von Bischof Bode, Erzbischof Schick und Erzbischof Burger ist als pdf-Datei unter http://www.dbk.de verfügbar.

Pressekontakt:

Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Kaiserstraße 161

53113 Bonn

Postanschrift

Postfach 29 62

53019 Bonn

Tel: 0228/103-214

Fax: 0228/103-254

E-Mail: mailto:pressestelle@dbk.de

Home: http://www.dbk.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/28823/4762126

OTS: Deutsche Bischofskonferenz

Original-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuell