Welttag der humanitären Hilfe / Welthungerhilfe: Es fehlen politische Lösungen

Aus Anlass des Welttags der humanitären

Hilfe am 19. August fordert die Welthungerhilfe ein stärkeres

politisches Engagement der internationalen Staatengemeinschaft, um

humanitäre Krisen wie in Syrien, dem Jemen oder Südsudan zu beenden.

Nach Angaben der Vereinten Nationen hat sich der Bedarf an

humanitärer Hilfe seit 2012 auf fast 20 Milliarden US Dollar

verdoppelt. Gleichzeitig hat die Zahl der Übergriffe auf humanitäre

Helfer zugenommen, allein 2016 starben 101 Helfer weltweit.

„80 Prozent der humanitären Hilfe findet heute in Kriegs- und

Konfliktregionen statt. Hier aber können nur politische Lösungen

dauerhaft Menschenleben retten und Lebensbedingungen verbessern. Wir

können Nahrungsmittel, Zelte oder Trinkwasser verteilen, aber Frieden

und Stabilität können nur durch politische Prozesse erreicht werden“,

betont Till Wahnbaeck, Vorstandsvorsitzender der Welthungerhilfe.

Am 19. August wird der Welttag der humanitären Hilfe begangen, der

das Engagement der humanitären Helfer würdigt und auf die tägliche

Bedrohung der Helfer aufmerksam macht. Er gedenkt der Opfer des

Anschlags auf das UN-Hauptquartier in Bagdad am 19.8.2003, bei dem 22

Menschen ums Leben kamen.

Weitere Informationen unter www.welthungerhilfe.de/presse sowie

auf unserem Blog:

www.welthungerhilfe.de/tag-der-humanitaeren-hilfe-2018

Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten

Hilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionell

unabhängig. Sie kämpft für „Zero Hunger bis 2030“. Seit der Gründung

im Jahr 1962 wurden mehr als 8.900 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit

3,53 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem

Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellen

Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigen

Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und

internationalen Partnerorganisationen.

