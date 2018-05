Weltweit 7.000 Arbeitnehmer zu Robotern + KI befragt – automatica Trend Index 2018 (FOTO)

Mit rund 1,8 Millionen Industrie-Robotern hat der Bestand in denFabriken der Welt einen neuen Rekord erreicht. Dass „Kollege Roboter“den Menschen gesundheitsschädliche Arbeiten abnimmt oder mitgefährlichen Werkstoffen hantiert, bewerten die Arbeitnehmer rund umden Globus positiv (durchschnittlich 64 Prozent). Sorgen machen sichdie Beschäftigten allerdings um die eigene Ausbildung, um mit demTempo der Arbeitswelt 4.0 Schritt halten zu können. Das sindErgebnisse des automatica Trend Index 2018. Dafür wurden 7.000Arbeitnehmer in den USA, Asien und Europa im Auftrag der automatica,Weltleitmesse für Robotik und Automation, über einMarktforschungsinstitut bevölkerungsrepräsentativ befragt.

Für das eigene Land ist nur rund jeder vierte Arbeitnehmer davon

überzeugt, dass die Aus- und Weiterbildung für den Arbeitsplatz der

Zukunft bereits eine wichtige Rolle spielt. Dabei wird die neue

Zusammenarbeit mit Robotern von der Mehrheit aller sieben Länder

(durchschnittlich 68 Prozent) als Chance gesehen, qualifiziertere

Arbeit zu erlernen. Besonders in China (86 Prozent) und in den USA

(74 Prozent) rechnen die Menschen mit positiven Impulsen, sich über

die Robotik-Automation beruflich fortzubilden. Die Anzahl

qualifizierterer und besser bezahlter Jobs wird über die neuen

Mensch-Roboter-Teams künftig ansteigen – vermutet rund jeder zweite

Befragte in Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und

Japan. In China und den USA gehen sogar 80 Prozent der Arbeitnehmer

davon aus.

Wie es um den Reifegrad bei Aus- und Weiterbildung steht

Aufgeschlüsselt nach Schulnoten bleibt der Reifegrad bei der Aus- und

Weiterbildung für den digitalen Arbeitsplatz der Zukunft bisher

deutlich hinter den Erwartungen der Beschäftigten zurück: Mit der

Note gut oder sehr gut wird das aktuelle Angebot des eigenen

Arbeitgebers nicht einmal von jedem vierten Befragten bewertet

(durchschnittlich 23 Prozent).

Robotik und Automation stehen hoch im Kurs

Dabei können die Firmen bei Robotik und Automation mit einer

positiven Grundeinstellung ihrer Angestellten rechnen. In der

Arbeitswelt der Zukunft werden Mensch-Roboter-Teams die Fertigung

verbessern, indem menschliche Talente mit den Stärken der Robotik

kombiniert werden – glauben rund 70 Prozent. Wenn Mensch und Maschine

ohne Schutzzaun Hand-in-Hand zusammenarbeiten, sind beim Menschen

Talente wie Urteilsvermögen und Feinmotorik gefragt. Der Roboter kann

mit Kraft und Präzision punkten.

64 Prozent aller Arbeitnehmer aus den sieben Ländern wollen für

die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine künstliche Intelligenz

(KI) einsetzen. 73 Prozent gehen davon aus, dass KI es den Menschen

erleichtert, der Maschine neue Aufgaben zu geben – beispielsweise via

Sprachbefehl oder Touchpad.

automatica 2018 zeigt rasante Entwicklung zur Arbeit 4.0

„Wie die Umfrage zeigt, wünschen sich die Arbeitnehmer bei der

Aus- und Weiterbildung zur Arbeit 4.0 ein konsequenteres Engagement

von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft“, sagt Falk Senger,

Geschäftsführer Technologiemessen der Messe München. „Gleichzeitig

schreitet die technologische Entwicklung der intelligenten Automation

und Robotik rasant voran. Das wird auf der automatica vom 19. bis 22.

Juni in München in allen Facetten zu sehen sein.“

automatica trend index 2018

Für den automatica Trend Index 2018 wurden im Januar 2018

insgesamt 7.000 Arbeitnehmer in den USA (N=1.000), China (N=1.000),

Japan (N=1.000), Deutschland (N=1.000), Frankreich, (N=1.000),

Großbritannien (N=1.000) und Italien (N=1.000) über ein

Marktforschungsinstitut bevölkerungsrepräsentativ befragt

(Online-Panel), wie Roboter und Digitalisierung die Arbeitswelt

verändern.

„Der Mensch in der Smart Factory“ auf der automatica 2018

Dass der Mensch eine zentrale Rolle in der digitalen Fabrik

spielt, zeigt die Sonderschau des VDMA Robotik + Automation „Der

Mensch in der Smart Factory“. Hier können sich die Fachbesucher davon

überzeugen, wie Mensch und Maschine künftig interagieren, wie sie

miteinander kommunizieren und wie ergonomisch und vielseitig die

Arbeitsplätze künftig aussehen werden. Ort: Halle B4, Stand 338

