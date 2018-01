Weltwirtschaftsforum in Davos / Welthungerhilfe: Ungleichheit schafft Hunger

Anlässlich des heute beginnenden

Weltwirtschaftsforums in Davos macht die Welthungerhilfe darauf

aufmerksam, dass die zunehmende Ungleichheit nicht nur die Armut,

sondern auch den weltweiten Hunger verschärft.

„Die neuesten Studien zeigen, dass die Ungleichheit in der Welt

extrem zunimmt. Das gilt nicht nur für den Reichtum, sondern auch für

die Konzentration von Macht bei kleinen Eliten. Ungleichheit schafft

Hunger. In Indien gibt es mehr als 100 Milliardäre und gleichzeitig

leben dort die meisten Hungernden weltweit. Aber nicht nur

gravierende wirtschaftliche Unterschiede in den Ländern, auch die

ungleiche Verteilung von sozialer und politischer Macht führt zu

Mangelernährung. Dies zeigt sich darin, dass besonders Frauen,

ethnische Minderheiten und Kleinbauern vom Hunger bedroht sind“, sagt

Dr. Till Wahnbaeck, Vorstandsvorsitzender der Welthungerhilfe.

Im neuen Welthunger-Index 2017 steht das Thema Ungleichheit im

Mittelpunkt der Untersuchungen. Er zeigt auf, dass im internationalen

Welternährungssystem wenige transnationale Konzerne eine enorme Macht

haben. Nur drei internationale Unternehmen dominieren den weltweiten

Handel mit Saatgut und drei weitere beherrschen den Getreidehandel.

Gleichzeitig stellt der Bericht fest, dass Kriege, Konflikte und der

Klimawandel die größten Hungertreiber sind.

Weitere Informationen zum Welthunger-Index 2017:

www.globalhungerindex.org/de/

Link zum vollständigen Bericht: http://ots.de/KoYpF

Weitere Informationen unter: www.welthungerhilfe.de/presse.html

Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten

Hilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionell

unabhängig. Sie kämpft für „Zero Hunger bis 2030“. Seit ihrer

Gründung wurden mehr als 8.500 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit

3,27 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem

Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellen

Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigen

Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und

internationalen Partnerorganisationen.

