Weniger Widersprüche und Klagen in der Grundsicherung // BA-Presseinfo Nr. 03

– Zahl der Widersprüche und Klagen im Jahr 2018 gesunken –

Widerspruchsquote in gemeinsamen Einrichtungen bei maximal 2,5

Prozent

Im Jahr 2018 wurden im Rechtsbereich des SGB II 600.000

Widersprüche und 105.100 Klagen eingereicht. Das waren 39.000

Widersprüche bzw. 6.400 Klagen weniger als im Jahr 2017. Im selben

Zeitraum ist auch die Zahl der Regelleistungsberechtigten um 262.000

auf 5,8 Millionen gesunken.

Widerspruchs- und Klagequoten gering

Die Quote für Widersprüche und Klagen kann nur für die 302

gemeinsamen Einrichtungen – also Jobcenter, die von der BA und der

Kommune in gemeinsamer Trägerschaft verantwortet werden – ermittelt

werden. Im Jahr 2018 haben diese 20,3 Millionen Leistungsbescheide

versandt. Dagegen wurden 498.000 Widersprüche und 84.600 Klagen

eingereicht. Rechnerisch wurde somit gegen maximal 2,5 Prozent der

Bescheide Widerspruch eingelegt. Das hängt damit zusammen, dass gegen

einen Bescheid auch mehrere Widersprüche eingelegt werden können. Die

Quote ist deswegen überzeichnet. Gegen 0,4 Prozent der Bescheide

wurde geklagt.

Gründe für Widersprüche und Klagen

Daten zu Widerspruchsgründen liegen für alle Jobcenter – also

sowohl für die gemeinsamen Einrichtungen mit BA-Beteiligung als auch

für die kommunalen Jobcenter – vor. Rund ein Fünftel der Widersprüche

richtet sich gegen Aufhebungs- und Erstattungsbescheide. Diese

Bescheide werden verschickt, wenn etwa Einkommen in wechselnder Höhe

anfällt und der Leistungsanspruch nachberechnet werden muss. Gegen

diese Bescheide werden die meisten Widersprüche eingelegt.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen Bescheide zur Anrechnung von

Einkommen und Vermögen sowie für bewilligte Kosten der Unterkunft.

Gründe hierfür sind vor allem die äußerst komplexe und detaillierte

Gesetzeslage und die zum Teil unterschiedliche Rechtsprechung in den

Bundesländern. Die Widersprüche gegen Sanktionen sind mit einem

Anteil von sieben Prozent relativ gering.

Auch Klagen werden am häufigsten gegen Aufhebungs- und

Erstattungsbescheide eingereicht. Es folgen Klagen gegen bewilligte

Kosten der Unterkunft und die Anrechnung von Einkommen sowie. Klagen

gegen Sanktionen sind mit einem Anteil von vier Prozent eher selten.

Erledigte Widersprüche und Klagen

Die Jobcenter haben im letzten Jahr über rund 611.800 Widersprüche

entschieden. Nahezu zwei Drittel aller Widersprüche wurden im

vergangenen Jahr durch die Jobcenter zurückgewiesen oder durch Kunden

zurückgezogen. Rund 214.000 Widersprüchen wurde ganz oder teilweise

stattgegeben. Davon führten bei knapp 40 Prozent nachgereichte

Unterlagen, die den Jobcenter bislang nicht vorlagen, zu einer neuen

Entscheidung. Bei einem Drittel der Stattgaben – nicht aber einem

Drittel der Widersprüche – wurde die Entscheidung verändert, weil das

Gesetz fehlerhaft angewendet wurde.

Im letzten Jahr wurden rund 110.300 Klagen abgeschlossen. Rund 60

Prozent wurden abgewiesen oder vom Kläger zurückgenommen, 40 Prozent

der Klagen führten zu einer neuen Entscheidung. Die meisten werden

ohne Urteil erledigt – häufig deswegen, weil bislang fehlende

Unterlagen im Klageverfahren nachgereicht werden. Von den 110.300

abgeschlossenen Klagen wurden nur 8,5 Prozent mit Urteil oder

Beschluss stattgegeben.

