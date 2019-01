BG BAU appelliert: Beim Schneeräumen an die Sicherheit der Helfer denken

Nach schweren Schneefällen ist die Lage in den

betroffenen Gebieten angespannt. „Die Sicherheit der Helfer darf in

dieser Krisensituation nicht vernachlässigt werden“. Das betonte

Bernhard Arenz, Leiter der Hauptabteilung Prävention der

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) am 10.01.2019. „Schon

bevor die Räumarbeiten beginnen, muss geschaut werden ob es auf dem

Dach Lichtkuppeln, Lichtbänder oder Eindeckungen gibt, die nicht

tragfähig sind.“

Die Einsatzkräfte schaufeln tonnenschwere Schneemassen von den

Dächern, um zu verhindern, dass diese einbrechen. Dabei stehen die

Helfer, die meist keine Erfahrung mit dieser Arbeit haben, oft auch

auf nicht sicheren Eis- oder Schneeflächen. Die BG BAU bittet daher

alle leitenden Einsatzkräfte, in dieser Extremsituation die möglichen

Sicherungsmaßnahmen bereits im Vorfeld der Arbeiten zu

berücksichtigen. Insbesondere Dachneigung und Dachhöhe, aber auch

nicht durchtrittsichere Dacheinbauten, können eine hohe Absturzgefahr

darstellen.

Vor allem sei die tatsächliche Dachlast durch Schnee zu prüfen,

sagte der Präventionsleiter. „Wenn sie zu hoch ist, besteht

Einsturzgefahr“. Dann müsse der Schnee von außerhalb geräumt werden,

zum Beispiel von einer Hubarbeitsbühne aus. Außerdem sei die Art der

Schneeräumung selbst zu planen: Geprüft werden müsse, wie viele

Personen zu welchen Zeiten erforderlich sind oder ob – beispielsweise

auf Industriebauten mit Flachdächern – der Einsatz von Maschinen

sinnvoll ist?

Vor wenigen Jahren kam bereits ein Helfer ums Leben, weil er eine

durch die Schneemassen verdeckte Plexiglaskuppel betrat. Diese hielt

der Belastung nicht stand und der junge Mann stürzte in die Tiefe.

Die BG BAU setzt sich mit ihrem Appell für Gesundheit und Leben der

Helfer ein. Diese sind wertvoller als alle Sachgegenstände.

Bei Fragen zur Arbeitssicherheit hilft die BG BAU gern weiter –

mit der Präventionshotline 0800/80 20 100 oder über www.bgbau.de.

Pressekontakt:

Thomas Lucks

Telefon: 069/4705-824

E-Mail: thomas.lucks@bgbau.de

Joachim Förster

Telefon: 030/85781-518

E-Mail: joachim.foerster@bgbau.de

Original-Content von: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell