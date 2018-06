Wenn mehr Mitarbeiter gehen als kommen: Rot-Rot versagt bei der Justizpolitik (FOTO)

Schwere personelle Versäumnisse in der Brandenburger Justizpolitikführen dazu, dass auch im laufenden Jahr mehr Justizmitarbeiterverabschiedet als neu eingestellt werden. Die Folgen: ÜberlangeGerichtsverfahren, eingestellte Ermittlungen, drohende Verjährung.Die rot-rote Regierung will 134 Neueinstellungen an Gerichten undStaatsanwaltschaften bis zum Jahr 2022 vornehmen. Allein in diesemJahr sollen allerdings 29 Stellen entfallen. Die Vorsitzende desRichterbundes in Brandenburg, Claudia Cerreto, monierte, die Bürgerhätten einen Anspruch darauf, dass ihre Verfahren in zumutbarer Zeiterledigt würden. Dies sei häufig nicht der Fall.

Der rechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag

Brandenburg, Thomas Jung, meint dazu:

„Der Aktionismus des linken Justizministers hilft nicht.

Brandenburg liegt bundesweit auf einem der hinteren Plätze beim

Zustand der Rechtspflege. Was hilft die Einstellung einer großen Zahl

von Polizisten, wenn man keine Staatsanwälte hat, die Anklage erheben

könnten? Wenn mehr Mitarbeiter gehen als kommen, zeigt das deutlich,

wie Rot-Rot auch in diesem Bereich wieder versagt.“

