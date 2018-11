Wer kann das bezahlen? Schritt für Schritt zur digitalen Kommune: Neuer Leitfaden hilft

Die große Mehrheit der Bürger würde

Verwaltungsangebote gerne online nutzen. Auch Kommunen bewerten die

digitale Verwaltung sehr positiv. Erfolgreiche Anwendungsbeispiele

gibt es bereits viele – eine Hürde bei der Einführung innovativer

Angebote ist jedoch oft die Finanzierung. Ein neuer Leitfaden gibt

Orientierung.

Den neuen Reisepass von der Couch beantragen, online den

Wohnortwechsel melden oder mit wenigen Klicks für die städtische

Wunsch-Kita vormerken: Viele Menschen wünschen sich,

Verwaltungsangelegenheiten künftig digital statt auf dem Amt

abzuwickeln. Einige Kommunen in Deutschland bieten Bürgern bereits

Services wie die Statusabfrage von Ausweisdokumenten oder eine

Online-Einsicht in die aktuellen Haushaltszahlen. Aber auch

intelligente Mülleimer tragen bereits in einigen Städten dazu bei,

dass die Leerung nur dann erfolgt, wenn es nötig ist und Defekte

schneller behoben werden. Andernorts können Schulbusse dank

intelligenter Routenplanung ihre Kilometerleistung drastisch senken

und Schüler schneller nach Hause kommen.

„Die Digitalisierung ermöglicht es Städten und Gemeinden,

Dienstleistungen für Bürger zeit- und ortsunabhängig anzubieten,

kommunale Services effizienter machen und damit den öffentlichen

Haushalt zu entlasten. Welche Anwendungen aber wirklich lohnenswert

sind und für die einzelnen Kommunen passen, ist immer

unterschiedlich. Besonders zwei Fragen sind oft entscheidende

Knackpunkte: Wie können innovative Angebote überhaupt ausgewählt und

dann auch finanziert werden?“ fasst Dr. Steffen Wischmann, Leiter der

Begleitforschung zum Technologieprogramm Smart Service Welt des

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, zusammen. Der jetzt

erschienene Leitfaden „Digitale Services in Kommunen“ des

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie setzt genau hier an:

Digitale Technologien aus verschiedenen kommunalen Aufgabenfeldern

werden darin anschaulich durch Praxisanwendungen in Kommunen aus ganz

Deutschland vorgestellt. Zugleich widmet sich die Publikation den

Themen Finanzierung und Beschaffung. Ein wichtiger Teil sind dabei

Fördermöglichkeiten, damit vor allem auch kleine Kommunen

Digitalisierungsprojekte umsetzen können: „Es gibt eine ganze Reihe

von Förderprogrammen, die Städte und Gemeinden bei der

Digitalisierung unterstützen. Hier gilt es, die passenden zu finden:

Beispielweise werden gezielt einige Regionen bei digitalen

Investitionen gefördert oder bestimmte Anwendungsbereiche, etwa

digitale Services zur Bewältigung des demografischen Wandels. Auch

durch die Zusammenarbeit mit Hochschulen kann eine Förderung möglich

werden.“, erklärt Wischmann.

Der Leitfaden nennt auch hier konkrete Anwendungsbeispiele und

erklärt anschaulich, wie der Weg zu Förderung gelingen kann.

Gleichzeitig hilft die Publikation Kommunen, ihre Vergabeprozesse so

anzupassen, dass innovative Produkte und Dienstleistungen effizient

und passgenau beschafft werden können.

Der Leitfaden kann hier heruntergeladen werden:

http://ots.de/tANXG1

