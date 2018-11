Migrationspakt der UN ist längst überfällig / Kinderhilfswerk terre des hommes begrüßt geplantes Abkommen für geordnete Migration

Angesichts der aktuellen Debatte um den

UN-Migrationspakt warnt das internationale Kinderhilfswerk terre des

hommes davor, dieses notwendige Abkommen infrage zu stellen. Der Pakt

soll auf dem »Global Forum on Migration and Development«, das am 10.

und 11. Dezember in Marrakesch stattfindet, beschlossen werden.

»Migration hat es schon immer gegeben und wird es auch zukünftig

geben«, so Albert Recknagel, Vorstandssprecher bei terre des hommes.

»Sie ist ein globales Phänomen, das durch eine gute Zusammenarbeit

zwischen den Staaten geregelt werden muss.«

Der Pakt unterstreicht die Wahrung der Menschenrechte von

Migranten und Migrantinnen, von denen etwa die Hälfte Kinder und

Jugendliche sind. »Wenn Kinder im Migrationsprozess rechtlos sind,

werden sie leicht Opfer von Schleppern und Gewalt«, so Recknagel.

»Sie müssen geschützt werden und Möglichkeiten legaler Zuwanderung

bekommen.«

Im UN-Pakt für »sichere, geordnete und reguläre Migration« haben

sich die beteiligten Staaten auf gemeinsame Prinzipien verständigt,

wie Migrantinnen und Migranten geschützt werden und

zwischenstaatliche Zusammenarbeit aussehen sollte. Der Pakt gibt

wegweisende Empfehlungen für eine einheitliche Regelung, ohne den

Staaten damit ihre Migrationspolitik vorzuschreiben. »Von einer

länderübergreifenden Zusammenarbeit und einer geregelten Migration

profitieren alle: die aufnehmenden Länder ebenso wie die migrierenden

Menschen. Wir machen darauf aufmerksam, dass hierbei Minderjährigen

besonderer Schutz und besondere Förderung zukommen muss.«

