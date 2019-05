Wer nicht zuhört, baut auf Sand / Neuer Social-Media-Clip der Präventionskampagne kommmitmensch zum Thema Beteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Betrieb (VIDEO)

Ein Hochhaus auf Sand bauen? Keine gute Idee. Aber der Chefplaner

in dem neuen Social-Media-Clip, den Unfallkassen und

Berufsgenossenschaften im Rahmen ihrer Präventionskampagne

kommmitmensch veröffentlichen, setzt sich über die Einwände seiner

Beschäftigten hinweg. Beteiligung ist für ihn kein Thema – kein

Wunder, dass der geplante Wohnturm, grazil wie ein Flamingo,

zusammenbricht.

Der Clip macht an einem Negativ-Beispiel klar, wie es besser gehen

könnte: Wer seine Beschäftigten in Entscheidungen mit einbezieht, der

fördert damit eine gute Kultur der Prävention und sorgt für ein

erfolgreiches Arbeiten im Unternehmen. Diese Botschaft steht hinter

dem neuen Social-Media-Clip „Der Flamingo“.

„Hinhören, zuhören und aufeinander hören. Das kann helfen, die

richtigen Entscheidungen zu treffen. Das gilt insbesondere für

sicherheitsrelevante Fragen im Unternehmen“, sagt Gregor Doepke,

Leiter Kommunikation der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung.

„Wenn Menschen bei wichtigen Entscheidungen in ihrem Beruf

mitgenommen werden, entwickeln sie Verantwortungsbewusstsein und

Zufriedenheit mit ihrer Aufgabe. Das trägt zu einem guten

Betriebsklima bei.“

„Der Flamingo“ wird vom 16. bis 29.05.2019 im Vorprogramm der

deutschen Kinos laufen.

Drehen Sie Ihren eigenen Clip!

Die Präventionskampagne kommmitmensch nutzt das Medium Film auch

noch auf andere Weise. Sie lädt alle Interessierten dazu ein, sich

mit einem eigenen Film an einem Filmfestival zu beteiligen: dem

kommmitmensch Film & Media Festival der A+A 2019. Die A+A ist die

Weltleitmesse und Kongress für Persönlichen Schutz, Betriebliche

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, vom 05. bis 08. November

2019 in Düsseldorf.

Gesucht werden Filmbeiträge und Spots zu Sicherheit und Gesundheit

bei der Arbeit in den folgenden vier Kategorien:

– Dein Blick – für Schüler und Auszubildende aus allen Bereichen

– Mit Sicherheit Kunst – für Filmschaffende und Studentinnen und

Studenten von Film- und Medienhochschulen

– Fokus Betrieb – Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit für

klein- und mittelständische Betriebe

– A+A Sonderpreis: Hauptsache sicher – Industriefilme zu den

Themen: Persönlicher Schutz sowie Betriebliche Sicherheit und

Gesundheit bei der Arbeit

Einsendeschluss ist der 30.Juli 2019. Bewerbungsunterlagen gibt es

auf www.kommmitmensch.de. Beteiligen Sie sich mit Ihrem eigenen Film!

Der Filmwettbewerb umfasst Filme aller Genres. Ob Dokumentation,

Spot für TV/Kino/online, Kunstfilm, Thriller, Komödie, Animation oder

Clips und Stories in den sozialen Medien egal welcher Art – in

Düsseldorf wird gezeigt, was das Publikum begeistert. Dafür wählt

eine mehrköpfige Jury unter allen Einsendungen die Sieger aus. Die

Leitung der Jury hat die Filmemacherin Isa Prahl, die auch den

aktuellen Clip „Der Flamingo“ produziert hat.

Hintergrund „kommmitmensch“

kommmitmensch ist die bundesweite Präventionskampagne von

Berufsgenossenschaften, Unfallkassen und ihrem Spitzenverband

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). Hintergrund ist, dass

die Zahl der Arbeitsunfälle in den vergangenen Jahren nicht mehr

deutlich gesunken ist. Um dem Ziel der Vision Zero, einer Welt ohne

Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen, weiter näher zu

kommen, braucht es deshalb einen ganzheitlichen Ansatz: kommmitmensch

unterstützt Unternehmen und Bildungseinrichtungen dabei, eine

Präventionskultur zu entwickeln, in der Sicherheit und Gesundheit

Grundlage allen Handelns sind.

Filme und weitere Informationen unter: www.kommmitmensch.de

