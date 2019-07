Westdeutsche Zeitung: Der Fall Voerde: Können wir das ertragen? (Kommentar von Olaf Kupfer)

Fassungslos steht man vor einer solch grausamen

Tat. Ein Moment, ein Entschluss – und damit das gefällte Todesurteil

für eine ahnungslose Bürgerin: Das ruft Wut und Empörung hervor. Und

wieder steht das Vertrauen der Bürger in die Justiz auf dem

Prüfstand, weil der Täter schon vorher einige Male auffällig geworden

war, dann aber eben doch an diesem Morgen am Bahnhof im

niederrheinischen Voerde frei zur Tat schreiten konnte. Kann man das

glauben? Man dürfe die Rechtsprechung nicht zu weit vom

Rechtsempfinden der Bürger lösen, hatte NRW-Innenminister Herbert

Reul (CDU) dem Sinne nach dazu einmal gesagt – und ist dafür hart

kritisiert worden. Zurecht, weil Rechtsprechung autonom funktioniert:

nach Gesetzen, Maßstäben und Grundsätzen, bisweilen auch nach

Auslegung, aber niemals unberechenbar in Gänze. Immer öfter wird

daran gerüttelt. Gefühlt, verbal, in Diskussionen an der Theke oder

in sozialen Medien. Aber so lange die Resozialisierung die wichtigste

Programmvorgabe für den Strafvollzug in Deutschland ist, wird es

Fälle wie diesen immer wieder geben. Sie sind Ausnahme – und als

solche kaum zu verhindern. Die Frage ist: Können wir das ertragen?

