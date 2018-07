Westdeutsche Zeitung:Özil-Affäre: Überfordert ist nur einer nicht / Von Olaf Kupfer

Ein Telefonat zwischen Erdogan und Özil nach

all den Wirrungen der vergangenen Monate – man kann sich manche

Wendung in diesem völlig überladenen Drama gar nicht besser

ausdenken. Ob das Gespräch vom Bosporus an die Themse am Ende

tatsächlich stattgefunden hat, ist nur noch nebensächlich. Klar ist,

dass der türkische Staatspräsident Erdogan alle Vorteile aus dieser

gewaltigen deutschen Staatsaffäre gezogen hat, die in ihr stecken. Es

gibt Menschen, die behaupten, die türkische Regierungspartei AKP habe

gleich an Özils Schreiben mitgewirkt. Sie machen das an typischen

wiederkehrenden Formulierungen und Botschaften fest, die Özil sendet

und der AKP nutzen. So lassen sich Wählerbindungen verfestigen, ob in

der Türkei oder in Deutschland. Das wirft die Frage danach auf, wie

wir diese Debatte jetzt weiterführen sollten: Sicher unaufgeregter,

weniger Impuls getrieben. Keine Züge mehr besteigen, die Erdogan aufs

Gleis gesetzt hat. Das nämlich ist zahlreich passiert: Weniger mit

der nun initiierten Integrationsdebatte, die nie falsch sein kann,

viel mehr aber mit einer von vielen Politikern reflexartig

betriebenen, offenen Rassismusdebatte, die mit dem Fall Özil nur noch

ganz wenig zu tun hat. Klar ist: Der Sport und der DFB sind mit

diesem Ausmaß schlichtweg überfordert, der Fußballer Özil ist es

schon lange. Nur Erdogan ist es nicht.

