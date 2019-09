Westdeutsche Zeitung: Zu Klinikbränden in Deutschland: Bitte kein Schulterzucken! Kommentar von Juliane Kinast

Eines mal vorweg, weil auch die Krankenhäuser

auf dieser Feststellung bestehen werden: Der Brandschutz in deutschen

Kliniken rangiert mit Sicherheit nicht unter ferner liefen. Er ist

gut. War er auch im Düsseldorfer Marienhospital, wo laut der

Pressekonferenz am Dienstag nach dem Brand gerade erst Ertüchtigungen

stattgefunden hatten. Das Problem: Es ist trotzdem ein Mensch tot,

weitere sind zum Teil lebensbedrohlich verletzt.

Und wenn das passiert, kann man nicht einfach mit den Schultern

zucken und sagen: Wir haben alles Notwendige getan, da sind wir eben

machtlos. Gerade in einem sensiblen Bereich wie dem Krankenhaus, das

per se mit einer Vielzahl von Ängsten belegt ist, reicht das nicht.

Jedenfalls nicht nach 33 Feuern mit sechs Toten und 60 Verletzten

seit Anfang des Jahres in Deutschland – Düsseldorf mit seinem

Todesopfer und 19 Verletzten noch nicht einmal mitgezählt.

Es hilft auch nicht der Verweis auf die Vielzahl von Bränden, die

Patienten selbst verursachen. Im Fall Düsseldorf ist das noch nicht

geklärt. Das Feuer brach aber nicht im Zimmer des 77-jährigen

Todesopfers aus, dessen Unschuld steht also fest – man mag sich

selbst doch nicht vorstellen, wie man selbst durch Krankheit oder

Verletzung gelähmt hilflos in einem Klinikbett liegt und von nebenan

Rauch oder Feuer herüberdringt. Generell gilt: Selbst vor der

Fahrlässigkeit anderer Patienten muss man in einer Klinik bei

größtmöglicher Wehrlosigkeit geschützt sein.

Welche technischen, konzeptionellen oder personellen

Verbesserungen es beim Brandschutz geben könnte, das müssen Experten

beantworten. Sind Sprinkleranlagen ein Weg oder müsste die Klinik

dann nach Fehlalarmen alle paar Wochen Technik für Zigtausende Euro

ersetzen? Das sind berechtigte Fragen, sie müssen aber zugelassen und

diskutiert werden. Besser als Schulterzucken ist das allemal.

