neues deutschland: Kommentar zum „Medikamentenskandal“: Sicherer Deal

Krebsmedikamente sind offenbar bestens geeignet für

krumme Geschäfte. Sie werden oft in fortgeschrittenen Stadien der

Krankheit eingesetzt, für viele Patienten (und auch Ärzte) ist die

Hoffnung nicht wirklich groß, dass sie Verbesserung bringen und das

Leben noch einmal verlängern. Wenn die Betroffenen verstorben sind,

kann oft nicht mehr untersucht werden, ob mit den Mitteln etwas nicht

stimmte. Zudem werden die Medikamente schnell verbraucht und sind,

was relevant sein dürfte, meist extrem teuer. Ein lohnendes Feld für

Kriminelle, wie bereits der Fall des Apothekers von Bottrop zeigte,

der kürzlich für die Falschabrechnung von 14 000 gepanschten

Medikamenten zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Nun reicht

es nicht, mit dem Finger auf geldgierige und zynische Täter zu

zeigen, seien es Apotheker oder Medikamentenhändler. Es ist zu

fragen, ob Handel mit und Herstellung von Zytostatika schon

engmaschig genug kontrolliert werden. Gerade im aktuellen

Brandenburger Fall zeigt sich, dass im Vertrieb trotz aller Warnungen

vor Medikamentenfälschungen offenbar noch genug Möglichkeiten

bestehen, Mittel aus dubiosen Quellen zu verkaufen. Sollten nicht bei

jeder Behörde die Alarmsirenen losgehen, wenn Medikamente aus einem

Land eingeführt werden, in dem das Gesundheitswesen massiv

zusammengekürzt wurde? Zudem dann, wenn es bereits 2016 Hinweise auf

kriminelles Handeln der Athener Apotheke gab? Auf die endgültige

Aufklärung des Falls darf man gespannt sein.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell