Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Angela Merkel

Jetzt ist erstmal Urlaub angesagt für die

Bundeskanzlerin. Ja, sie freue sich aufs Ausschlafen. Und nein, es

stelle sich ihr nicht die Frage, ob sie lieber Donald Trump, Wladimir

Putin oder Horst Seehofer mit in den Urlaub nehmen wolle, antwortet

sie einem Journalisten bei der traditionellen Sommer-Pressekonferenz.

Versuch des Fragestellers, ihr etwas Emotionales zu entlocken,

gescheitert. Wie so oft. Merkel ist wie immer die Ruhe selbst – im

positiven wie im negativen Sinne. Fast schon gelassen wirkte sie

trotz des bitterbösen Streits, der fast zum Ende der Regierung

geführt hätte. Nicht mal ein Hauch von Kritik an Horst Seehofer

persönlich ging ihr über die Lippen, obwohl der CSU-Chef alle in den

Abgrund hatte blicken lassen. Beinahe hätte Merkel Seehofer vor die

Tür gesetzt, daran ließ sie vor Beginn ihres Urlaubs – verklausuliert

– keinen Zweifel. Mochte man mehr über den Zustand der Regierung

erfahren, dann bleibt nur der Satz »Wir sind handlungsfähig« hängen.

Wer gehofft hatte, von der Kanzlerin so etwas wie eine Vision für

Deutschland zu erfahren, wurde enttäuscht. Bildungsoffensive,

Digitaloffensive oder eine Wirtschaftsstrukturreform – Fehlanzeige.

Stattdessen viel Klein-Klein. Zur Erinnerung: Angela Merkel selbst

hatte ja Anfang des Jahres angekündigt, dass von der neuen Großen

Koalition eine neue Dynamik ausgehen müsse. Ein neuer Aufbruch für

Europa, eine neue Dynamik für Deutschland und ein neuer Zusammenhalt

für unser Land. So steht es im Koalitionsvertrag. Davon ist nicht

sehr viel zu spüren. Das Gegenteil ist der Fall. Die Menschen wenden

sich enttäuscht ab, mit allen daraus entstehenden fatalen Folgen, die

die Gesellschaft noch weiter auseinanderreißt statt sie

zusammenzuführen. Dass Seehofer, Merkel und die Union wochenlang mit

sich selbst beschäftigt sein würden, statt gute Politik zu machen,

konnte Anfang Februar natürlich niemand wissen. Die Quittung des

Streits wird Horst Seehofer und damit die CSU am 14. Oktober

bekommen, wenn in Bayern gewählt wird. Gut möglich, dass danach

Seehofers Zeit als CSU-Chef endgültig vorbei ist. Auf Bundesebene

bleibt es, wie es zuletzt war. Viel Gießkanne. Die Milliarden werden

munter weiter verteilt. Verwalten statt gestalten. Echte

Veränderungen, gar Reformen, die in die Zukunft weisen und unseren

Kindern ähnlich hervorragende insbesondere wirtschaftliche

Bedingungen wie jetzt bieten, werden vermutlich in einer Rückschau

mit dieser Bundesregierung nicht in Verbindung gebracht werden. Und

was ist eigentlich, wenn die Wirtschaft nicht mehr so brummt und die

Milliardenüberschüsse nicht wie selbstverständlich jedes Jahr in die

Kasse des Bundesfinanzministers gespült werden? Eine ruhige Hand in

stürmischen Zeiten ist wertvoll und wichtig. Aber das kann dennoch

nicht alles sein.

